Bakan KaraismailoÄŸlu, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, TCDD TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k A.Åž. tarafÄ±ndan iÅŸletilen DiyarbakÄ±r-Batman bÃ¶lgesel treninin, 4 adet kompartÄ±man vagon,Â 240 koltuk kapasitesi veÂ gÃ¼nlÃ¼k karÅŸÄ±lÄ±klÄ± 4 sefer ile bÃ¶lge halkÄ±na hizmet verdiÄŸini ifade etti. KaraismailoÄŸlu, "BÃ¶lgesel trenlerimizdeki konforun daha fazla artÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla 4 vagonlu 262 kapasiteye sahip Dizel Tren Seti (DMU) yarÄ±n hizmete sunulacak. Daha Ã¶nce kullanÄ±lan vagonlara oranla daha konforlu olan DMU setler, engelli vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z iÃ§inde kolayca eriÅŸilebilir ÅŸekilde tasarlandÄ±. Engelliler iÃ§in 2 adet tekerlekli sandalye bÃ¶lÃ¼mÃ¼, engelli tuvalet, klima, ergonomik koltuklar yolculuÄŸu daha keyifli hale getirecek. DiyarbakÄ±râ€“Batman BÃ¶lgesel Treni,Â Batman'dan 05.30 ve 15.00'te DiyarbakÄ±r'dan ise 09.00 ve 17.30'da hareket edecek"Â dedi. Â

92 kilometrelik mesafede hizmet veren DiyarbakÄ±r-Batman BÃ¶lgesel Treni'niÂ eÄŸitim, iÅŸ gezisi veya tatil amaÃ§lÄ± yolculuk yapanlarÄ±n tercih ettiÄŸini vurgulayan KaraismailoÄŸlu, trenin 2019 yÄ±lÄ±nda 225 bin, 2020 yÄ±lÄ±nda 45 bin, 2021 yÄ±lÄ±nda 79 bin, 2022 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk Ã§eyreÄŸinde ise 44 bin yolcuya ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.