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Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Avrupa Günü' mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, '9 Mayıs Avrupa Günü' mesajında, "Türkiye, stratejik hedefi olan AB üyeliği süreci çerçevesinde her alanda iş birliği ve diyaloğu geliştirmek için yapıcı bir politika izlemeye devam etmekte" dedi.

09.05.2022 - 13:50 | | Şaduman UNUTMAZ/ANKARA, (DHA)
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Avrupa Günü' mesajı

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa bütünleşmesinin ve Avrupa Birliği’nin temellerini atan Schuman Deklarasyonu’nun 72'nci yıl dönümünün, tüm Avrupa halklarıyla birlikte Türkiye'de de Avrupa Günü olarak kutlandığını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Günü'nün Ukrayna savaşının gölgesinde kutlandığını vurgulayarak, "Bu yıl Ukrayna savaşının gölgesinde kutladığımız Avrupa Günü’nde barışın korunmasının ne kadar zor ve kıymetli olduğunu bir kez daha müşahede ettik. 21'inci yüzyılda Avrupa’nın ortasında yaşanan ve bizi adeta 1940’ların Avrupa’sına geri götüren Ukrayna’daki trajedi, hepimiz için bir uyarı işaretidir. Soğuk savaş sonrasındaki güvenlik mimarisini kökten değiştirecek olan bu savaş, Avrupa’nın geleceği açısından da bir dönüm noktasıdır. Avrupa projesi günümüzde pek çok tehditle sınanmaktadır. Sıcak savaş ve çatışmaların yanı sıra küresel belirsizlikler, iklim değişikliği, enerji bağımlılığı, terör ve düzensiz göç Avrupa’yı derinden etkilemektedir. Ayrıca, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi aşırı akımlar birliğin bir arada yaşama kültürünün aşınmasına neden olmakta ve Avrupa’nın üzerine inşa edildiği ortak değerleri temelinden sarsmaktadır" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE YAPICI POLİTİKA İZLEMEYE DEVAM ETMEKTE'

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin yapıcı bir politika izlemeye devam ettiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Türkiye, bir aday ülke ve NATO müttefiki olarak, Avrupa’nın karşı karşıya olduğu tüm bu sınamaların çözümünde anahtar ülkedir. Her ne kadar özellikle Avrupa Birliği içerisinde bazı kesimler zaman zaman ülkemizi rakip ve hatta tehdit olarak gösterseler de, Türkiye gerek Soğuk Savaş döneminde gerek sonrasında Avrupa’nın güvenliği adına pek çok fedakarlık yaparak, kıtanın istikrar ve refahına önemli katkılar sağlamıştır. Türkiye, stratejik hedefi olan AB üyeliği süreci çerçevesinde her alanda işbirliği ve diyaloğu geliştirmek için yapıcı bir politika izlemeye devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımızın ve diğer Avrupa halklarının 9 Mayıs Avrupa Günü’nü kutluyorum."

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