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SiyasetSuriyelilerle ilgili flaş karar! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak! Gözler orada
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Suriyelilerle ilgili flaş karar! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak! Gözler orada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanıyor. Kritik toplantıda 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesinin değerlendirilmesi projenin takvimine ilişkin ayrıntıların masaya yatırılacağı belirtiliyor. Öte yandan ekonomideki son gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak. Bu çerçevede hem enflasyonla hem de fiyat artışları ile mücadele çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak.

09.05.2022 - 07:38 |
Suriyelilerle ilgili flaş karar! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak! Gözler orada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, kritik konularla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün toplanıyor. Suriyeli sığınmacılar, ekonomik gelişmeler, terör operasyonları ve Rusya-Ukrayna savaşının gündeme geleceği toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslenecek.

İşte kritik Kabine toplantısında ele alınacak konular...

SIĞINMACILAR KONUSU

Toplantıda sığınmacı ve göçmenlerle ilgili devam eden tartışmanın ele alınması bekleniyor.

Kabine toplantısında 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesinin değerlendirilmesi projenin takvimine ilişkin ayrıntıların masaya yatırılacağı belirtiliyor.

EKONOMİK GELİŞMELER

Ekonomideki son gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak. Bu çerçevede hem enflasyonla hem de fiyat artışları ile mücadele çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak.

 TERÖR OPERASYONLARI

Toplantıda ayrıca yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ile, Ukrayna-Rusya savaşının kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

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