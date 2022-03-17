GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
SiyasetBakan Akar'san son dakika açıklaması! 'Durum kötüleşiyor, ateşkes şart'
HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Akar'san son dakika açıklaması! 'Durum kötüleşiyor, ateşkes şart'
ABONE OL

Bakan Akar'san son dakika açıklaması! 'Durum kötüleşiyor, ateşkes şart'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı'ndan ayrılmadan önce Türk gazetecilere gündemi değerlendirdi.

17.03.2022 - 11:17 |
Bakan Akar'san son dakika açıklaması! 'Durum kötüleşiyor, ateşkes şart'

Akar, Mariupol'deki Türklerin tahliyesiyle ilgili de arazide çatışmalar olduğunu, tahliye için taraflarla temasın sürdüğünü söyledi: "İnsani durum giderek kötüleşiyor, bunun önlenmesi lazım. Bunun için ateşkes şart diyoruz. Bunu telkin ediyoruz, dile getiriyoruz, teklif ediyoruz. Orada alanda, arazide, yollarda münferit çatışmalar var. Dolayısıyla araçlarla tahliye sırasında bir münferit saldırı ihtimali nedeniyle 'Bunun için bekleyelim' diyorlar. Tahliye için taraflarla temaslarımız sürüyor. Bu konuda Sayın Dışişleri Bakanımız da temaslarını sürdürüyor. O da işin bir an önce hızlanması için elinden gelen gayreti gösteriyor."

YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLER

Yunanistan ile ilişkilere de değinen Akar, "Biz yapıcıyız, muhatabımızdan da olumlu karşılık gördük" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! '15 milyon doz aşıyı Afrikalı kardeşlerimize peyderpey ulaştırıyoruz'
İlgili Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! '15 milyon doz aşıyı Afrikalı kardeşlerimize peyderpey ulaştırıyoruz'
Pistten çıkan uçak olayında flaş gelişme! Karakutu raporu ortaya çıktı
İlgili Haber
Pistten çıkan uçak olayında flaş gelişme! Karakutu raporu ortaya çıktı
Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Altın fiyatlarına FED faiz kararı damga vurdu! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
İlgili Haber
Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Altın fiyatlarına FED faiz kararı damga vurdu! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

 

GÜNCEL HABERLER

Hangi ülkelerde nükleer silah var? Dünya diken üstünde, nükleer korku herkesi sardı, kimde ne kadar nükleer silah var ortaya çıktı, Türkiye'de...

Hangi ülkelerde nükleer silah var? Dünya diken üstünde, nükleer korku herkesi sardı, kimde ne kadar nükleer silah var ortaya çıktı, Türkiye'de...

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge: Göçmenler topluma yük değildir

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge: Göçmenler topluma yük değildir

Onur Anıtı’na saldırmışlardı! 29 Mart’ta hakim karşısına çıkacaklar

Onur Anıtı’na saldırmışlardı! 29 Mart’ta hakim karşısına çıkacaklar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge: Göçmenler topluma yük değildir

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge: Göçmenler topluma yük değildir

Sıradaki Haber
Merkez Bankası faiz kararı ne olur, ne zaman açıklanacak? TCMB faiz kararı saat kaçta belli olacak, anketlere göre faiz kararı beklentisi ne?

Merkez Bankası faiz kararı ne olur, ne zaman açıklanacak? TCMB faiz kararı saat kaçta belli olacak, anketlere göre faiz kararı beklentisi ne?

Sıradaki Haber
Emeklilik yaşından düşülüyor! Zorunlu olarak emekli ediliyorlar, çok sayıda kişi merak ediyordu...

Emeklilik yaşından düşülüyor! Zorunlu olarak emekli ediliyorlar, çok sayıda kişi merak ediyordu...

Sıradaki Haber
Hangi ülke ne kadar silah aldı? Korkutan rapor açıklandı: Avrupa ilk sıraya çıktı!

Hangi ülke ne kadar silah aldı? Korkutan rapor açıklandı: Avrupa ilk sıraya çıktı!

Sıradaki Haber