Bakan Akar'san son dakika açıklaması! 'Durum kötüleşiyor, ateşkes şart'

Akar, Mariupol'deki Türklerin tahliyesiyle ilgili de arazide çatışmalar olduğunu, tahliye için taraflarla temasın sürdüğünü söyledi: "İnsani durum giderek kötüleşiyor, bunun önlenmesi lazım. Bunun için ateşkes şart diyoruz. Bunu telkin ediyoruz, dile getiriyoruz, teklif ediyoruz. Orada alanda, arazide, yollarda münferit çatışmalar var. Dolayısıyla araçlarla tahliye sırasında bir münferit saldırı ihtimali nedeniyle 'Bunun için bekleyelim' diyorlar. Tahliye için taraflarla temaslarımız sürüyor. Bu konuda Sayın Dışişleri Bakanımız da temaslarını sürdürüyor. O da işin bir an önce hızlanması için elinden gelen gayreti gösteriyor."

YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLER

Yunanistan ile ilişkilere de değinen Akar, "Biz yapıcıyız, muhatabımızdan da olumlu karşılık gördük" diye konuştu.