GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
SiyasetBakan Akar'dan 5 ülkenin savunma bakanlarıyla toplantı
HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Akar'dan 5 ülkenin savunma bakanlarıyla toplantı
ABONE OL

Bakan Akar'dan 5 ülkenin savunma bakanlarıyla toplantı

Türkiye, Bulgaristan, Gürcistan, Polonya, Romanya ve Ukrayna'nın savunma bakanları, videokonferans toplantısında bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı toplantıya ilişkin "Görüşmede, diplomatik çözüme yardımcı olmak üzere Ukrayna'da acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve sivillerin emniyetli tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulanmıştır" dedi.

07.04.2022 - 10:38 |
Bakan Akar'dan 5 ülkenin savunma bakanlarıyla toplantı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Hulusi Akar, Bulgaristan Savunma Bakanı Dragomir Zakov, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile 6'lı videokonferans toplantısı düzenledi. Bakan Akar, Türkiye'nin daveti ve koordinesiyle gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada, görüşmenin çok verimli geçtiğini söyledi.

Bölgesel savunma ve güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Akar, "Görüşmede, diplomatik çözüme yardımcı olmak üzere Ukrayna'da acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve sivillerin emniyetli şekilde tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulanmıştır" dedi.

Bakan Akardan 5 ülkenin savunma bakanlarıyla toplantı

Toplantıda ele alınan diğer konulara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, "Görüşmede ayrıca mayınla mücadele dahil Karadeniz'de barış, sükunet ve istikrarın korunması için iş birliğinin önemi bir kez daha dile getirilmiştir. Son olarak ağırlaşan insani durum nedeniyle insani yardımlara aralıksız devam edilmesi ve bölgede krizin daha fazla tırmanmasının önlenmesi için alınması gereken tedbirler üzerinde durulmuştur" diye konuştu.

GÜNCEL HABERLER

'Ezan şakası' sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Videodaki çocuk konuştu

'Ezan şakası' sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Videodaki çocuk konuştu

Bakan Varank, TOGG'un Gemlik'teki tesisinde işçilerle iftar yaptı

Bakan Varank, TOGG'un Gemlik'teki tesisinde işçilerle iftar yaptı

Bucha’daki çatışmalarda ölen abisini evinin bahçesine gömdü

Bucha’daki çatışmalarda ölen abisini evinin bahçesine gömdü

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dünya Sağlık Günü mesajları ve sözleri! Resimli, anlamlı, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü kutlama mesajları! Dünya Sağlık Günü nedir?

Dünya Sağlık Günü mesajları ve sözleri! Resimli, anlamlı, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü kutlama mesajları! Dünya Sağlık Günü nedir?

Sıradaki Haber
Bucha’daki çatışmalarda ölen abisini evinin bahçesine gömdü

Bucha’daki çatışmalarda ölen abisini evinin bahçesine gömdü

Sıradaki Haber
Ödemeler banka hesaplarına yatırıldı! Kimlik numarasının son hanesine göre...

Ödemeler banka hesaplarına yatırıldı! Kimlik numarasının son hanesine göre...

Sıradaki Haber
Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?

Sıradaki Haber