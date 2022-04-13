Bağcılar Belediye başkanı kim, yeni Bağcılar Belediye başkanı kim oldu?

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti. Çağırıcı, istifa nedenini "kalp sorunlarının tekrarlaması" olarak açıkladı. Çağırıcı'nın açıklamasında, "Daha önce mevcvut olan kalp sorunlarımın tekrarlaması sonucu, beni çok sevdiğim Bağcılar halkına hizmetten alıkoyacağı gerekçesiyle karşı karşıya kaldım. Kıymetli hekimlerimizle yaptığımız istişareler neticesinde, görevi bırakmam gerektiği kanaatine vardım. Dolayısıyla 13.04.2022 tarihi itibarıyla Bağcılar Belediye Başkanlığı görevimden istifa ettim." ifadeleri yer aldı.

YENİ BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI KİM OLDU?

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı'nın istifasının ardından Yeni Belediye Başkanı kim olacak?" sorusu akıllara geldi. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ESKİ BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ÇAĞRICI KİMDİR?

1965 yılında Giresun´un Bulancak İlçesi´nde dünyaya gelen Lokman Çağrıcı, 1978 yılında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi´nde ikamet etmeye başladı.

1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü´nü bitirdi.

1999 yılına kadar çeşitli kurumlarda üst düzey yöneticilik yaptı, uzun bir süre ticaretle meşgul oldu.

Özel sektördeki çalışmalarına paralel olarak 1990 yılından itibaren siyaset hayatı başlayan Çağrıcı 1999 yılında Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçildi.

11 Mayıs 2007´ye kadar Meclis Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten Çağrıcı Bağcılar´ın Kurucu Belediye Başkanı Sayın Feyzullah KIYIKLIK´ın 11 Mayıs 2007´de AK Parti İstanbul Milletvekilliği adaylığı için istifa etmesinin ardından, Belediye Meclisi tarafından Bağcılar Belediye Başkanlığı´na seçildi.

2 yıl başarıyla yürüttüğü bu görevi sonrasında, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde tekrar aday olan Çağrıcı, bu kez Bağcılarlıların yüzde 50’sinin oyunu alarak Belediye Başkanı oldu.

Başarılarla dolu bu dönemin ardından 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri’nde tekrar aday olan Çağrıcı, % 57.25 oy oranıyla üçüncü defa Bağcılar’a hizmet etme fırsatını bulmuş oldu.

Çağrıcının, Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinin yanı sıra; Bağcılar Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanlığı, Marmara Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkan Yardımcılığı, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi’nin (WALD) Yönetim Kurulu Üyeliği, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), Saymanlığı görevleri bulunuyor.