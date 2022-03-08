Akşener: Türk kadını güçlü olursa, Türkiye de güçlü olur

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında, vatandaşların artan fiyatlar ve astronomik faturalar altında çile çektiğini belirtti. İktidarın enflasyonu düşürmeye niyetinin bulunmadığını söyleyen Akşener, "Ancak yine de sorumlu siyaset anlayışımızın bir gereği olarak size bazı önerilerde bulunacağım.

Önce ekonomide güven ortamı oluşturacaksınız. Para ve maliye politikasını, koordineli ve etkin bir şekilde kullanacaksınız. Türk Lirası'na itibar kazandıracaksınız. Merkez Bankası'na müdahale etmeyeceksiniz. Politika faizini etkisizleştirmeyi değil, etkili kılmayı hedef alacaksınız. Sonrasında ise bütçede israfı, şatafatı, saray sefasını keseceksiniz. Hortumlamayı bırakacaksınız. Söylemesi bile gülünç; ama tüm bunların yanında, bir de saçma sapan açıklamalarda bulunmayacaksınız. Az konuşup çok iş yapacaksınız. Bir gün bir model, ertesi gün başka model denemeyeceksiniz" dedi.

Akşener, çiftçilerin eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin affını coşkuyla karşıladığını söyleyerek, "Ayçiçek yağı kuyrukları da artık ülkemizin acı bir gerçeği. İşte size, üstün liyakat nişanını hak eden bir bakanlık performansı. Buradan tarımdaki bu enkazı devralan yeni bakana 'hayırlı olsun' diyor, kendisini acilen bazı adımları atmaya davet ediyorum" diye konuştu.

'BU SEÇİM HELAL İLE HARAM ARASINDA OLACAK'

Akşener, bir siyasi parti ile değil kötülükle mücadele ettiklerini belirterek, sandığın er ya da geç geleceğini vurguladı. Sandık geldiğinde bir seçim yapacaklarını söyleyen Akşener, "Bu seçim, sadece Cumhurbaşkanını veya milletvekillerini belirleyeceğimiz bir seçim olmayacak. Bu seçim, helal ile haram arasında olacak. Bu seçim, millet iradesi ile rantçı vesayeti arasında olacak. Ez cümle; bu seçim iyi ile kötü arasında olacak. O gün geldiğinde, iyiler mutlaka kazanacak" ifadesini kullandı.

'İKTİDARA YÜRÜYORUZ'

Akşener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü hatırlatarak, Türk kadının verdiği mücadelenin dünyanın başka hiçbir yerinde görülmediğini söyledi. Fakat gelinen noktanın içler acısı olduğunu belirten Akşener, şöyle konuştu:

"Bugün ülkemizde kadınlar, erkeklere kıyasla daha az istihdam ediliyor, daha az eğitim alabiliyor, daha az kazanıyor, daha az temsil ediliyor. Şunu kimse unutmasın; Türkiye'nin büyümesi, zenginleşmesi, gelişmesi Türk kadının elindedir. Türk kadını güçlü olursa, Türkiye de güçlü olur. Günümüz koşullarından cesaret alıp kadınların önünde duvar olanlar, çok beklersiniz. Bizler 100 yıl önce de buradaydık, bugün de buradayız.

Siz istediğiniz kötülüğü yapın, bizler hala buradayız, dimdik ayaktayız. Türkiye'nin, güçsüz oldukları yalanına inandırılmaya çalışılan kadınları için iktidara yürüyoruz. Türkiye'nin, çaresizliğe mahkum edilen erkekleri için iktidara yürüyoruz. Türkiye'nin, umutları çalınan gençleri için iktidara yürüyoruz. Emin olun, güneşin doğmasına çok az kaldı. Hiç merak etmeyin, zengin, mutlu ve huzurlu bir Türkiye hedefimize çok az kaldı."

Akşener, konuşmasının ardından salonu dolduran partili kadınlar ile selfie çekerek, Twitter'daki hesabından paylaştı.