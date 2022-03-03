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AK Parti'li Çelik'ten Ukrayna'daki Türklerin tahliyesine ilişkin açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ukrayna'daki Türklerin tahliyesine ilişkin "Türkiye Cumhuriyeti var olsun. Bu gayreti gösteren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Her türlü fitneye ve iftiraya rağmen, hiçbir vatandaşımız yalnız bırakılmadı" dedi.

03.03.2022 - 13:53 |
AK Parti'li Çelik'ten Ukrayna'daki Türklerin tahliyesine ilişkin açıklama

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Çelik, Ukrayna'dan tahliye edilen vatandaşların otobüsten çekilen görüntüsünü Twitter hesabından paylaşarak, "Türkiye Cumhuriyeti var olsun. Bu gayreti gösteren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Her türlü fitneye ve iftiraya rağmen, hiçbir vatandaşımız yalnız bırakılmadı" ifadelerini kullandı.

Çelik ayrıca Kırım Tatarlarıyla da yakından ilgili olduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın Ukrayna'ya saldırının başladığı ilk anlarda verdiği talimatlarda Kırım Tatarı kardeşlerimizin güvenliği konusunda yapılacaklar başta gelmektedir. Kırım Tatarları en zor koşullarda her zamanki soylu duruşlarını sürdürüyor. Türkiye Cumhuriyeti her zaman onların yanındadır" dedi.

AK Partili Çelikten Ukraynadaki Türklerin tahliyesine ilişkin açıklama

AK Partili Çelikten Ukraynadaki Türklerin tahliyesine ilişkin açıklama

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