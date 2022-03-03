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SiyasetCumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Rus insanını ötekileştirmeden Rusya'yı eleştirmek mümkün
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Rus insanını ötekileştirmeden Rusya'yı eleştirmek mümkün

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Rus insanını ötekileştirmeden ve şeytanileştirmeden Rusya Federasyonu'nun hatalı politikalarını eleştirmek, Ukrayna'nın bağımsızlığını savunmak mümkündür" dedi.

03.03.2022 - 10:54 |
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Rus insanını ötekileştirmeden Rusya'yı eleştirmek mümkün

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Rus insanını ve kültürünü ötekileştirmeden ve şeytanileştirmeden Rusya Federasyonu'nun hatalı politikalarını eleştirmek; kimsenin tahrikine gelmeden Ukrayna'nın egemenlik haklarını ve bağımsızlığını savunmak mümkündür. Savaş zamanı bile ölçüyü kaçırmayalım. Zira 'haddini aşan zıddına döner" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Rus insanını ötekileştirmeden Rusyayı eleştirmek mümkün

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