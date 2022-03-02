CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ürdün BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Safadi'yi kabul etti
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â ÃœrdÃ¼n BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ±, DÄ±ÅŸiÅŸleri ve Yurt DÄ±ÅŸÄ±nda YaÅŸayan ÃœrdÃ¼nlÃ¼ler BakanÄ± Ayman Safadi'yi kabul etti.Â
02.03.2022 - 18:22 | | DHA
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "CumhurbaÅŸkanÄ±Â Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â ÃœrdÃ¼n BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ±, DÄ±ÅŸiÅŸleri ve Yurt DÄ±ÅŸÄ±nda YaÅŸayan ÃœrdÃ¼nlÃ¼ler BakanÄ± Ayman Safadi'yi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde kabul etti" ifadelerine yer verildi.