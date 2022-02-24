AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanımız tansiyonun düşürülmesi için çok çaba sarf etti. Görüşmelerin odak noktası, diplomasi yoluyla Minsk Anlaşmaları kapsamında bu sorunun çözülmesiydi.

Cumhurbaşkanımızın çabaları hem Ukrayna hem de Rusya tarafından olumlu karşılandı. Bu işgali tümüyle reddediyoruz, haksız ve hukuksuzdur

Gelinen noktada çatışma başlamış durumda. Dün Cumhurbaşkanımızın, Putin ile görüşmesi oldu. Putin ise kendi bakış açısından olayın safahatını paylaştı. İlk baştan itibaren Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu, ilkelerimiz gereği güçlü bir şekilde savunacağımızı ifade ettik. Cumhurbaşkanımız, 'Ukrayna ve Rusya'dan vazgeçmek istemeyiz' diye açıklama yapmıştı Afrika dönüşü sonrası. Hiç kimsenin saldırgan bir tavır sergilememesi yönünde açık bir ifade ortaya koymuştu. Türkiye, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunması için üstüne düşeni yapacağını söylemişti.

"DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ DEVAM ETTİRMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Bir yandan NATO, Rusya, Ukrayna ile ilişkilerimiz var. Türkiye bir NATO müttefiki olarak bu güne kadar yapıcı bir tutum sergiledi ve bu böyle devam edecektir. Rusya'nın bu saldırgan tutumundan vazgeçmesi için diplomatik ilişkileri devam ettirmeyi sürdüreceğiz.

MONTRÖ AÇIKLAMASI:

Montrö ile ilgili hazırlıklar yerine getirildi. Devletimiz tüm senaryolara hazır şekilde çalışıyor. Ayrılmak isteyen vatandaşlarımız için gerekli organizasyonlar yapılacaktır. Avrupa Birliği'nin sadece kınama üreten bir mecra olduğu görüldü. Bir here daha Avrupa'nın siyasi vizyon ve kapasiteden yoksun olduğu gözler önüne serildi.