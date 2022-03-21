Barış masası Türkiye'de mi kurulacak? AK Parti Sözcüsü Çelik'ten flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

AK Partili Çelik’in açıklamalarından satır başları:

Sayın Kılıçdaroğlu'nun anneleri yanına davet etmesi için giden iki aile ile görüşmesi Diyarbakır anneleri ile görüşme diye sunulmuştur. Halbuki annelerle görüşmek Diyarbakır'ın annelerinin ayağına gitmektir. Buradaki soru şudur; niçin annelerin ayağına gidilemiyor, vicdan nöbetine destek verilmiyor. TSK'nın operasyonu halkı ezmektir dendiğinde o genel başkan 'meşru operasyonlardır' diye niçin cevap vermiyor. Ne kadar demokrasiden, özgürlüklerden bahsederseniz bahsedin, teröre karşı bir tavrınız yoksa...

ÖNEMLİ BİR YOL HARİTASI

Hükümetimiz tarafından hazırlanan Yaşlanma Vizyon Belgesi, onlara yönelik yeni modellerin geliştirilmesi önemli bir yol haritasıdır. Evde gündüz bakım alabilecekleri hizmeti hayata geçirmiştik. Bu yöndeki adımlarımız devam ediyor. Sosyal güvencesi olsun olmasın, yaşlılarımızın bakım altına alınması güvence altına alınmıştır.

15 MART BUNDAN SONRA ÇOK DAHA ÖNEMLİ OLACAK

Yeni Zelanda'daki saldırı döneminde Türkiye İİT dönem başkanıydı. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla Dışişleri Bakanları toplanmıştı. İslamofobiyle mücadele konusu, küresel barışı, dünya sistemini ilgilendiren bir konu haline geldi. İİT'de alınan karardan sonra Türkiye Pakistan'la birlikte, bunun BM kararına dönüşmesi için çaba sarf ediyordu. Bunun iyi stratejilerle desteklenmesi, güçlü yasalarla desteklenmesi konusunda takipçisi olacağımızı söylemek isterim. Bunlar iç içe geçmiş bir strateji çerçevesinde İslam düşmanlığı, göçmen ve yabancı düşmanlığını yerleştiriyorlar. İnsan haklarını esir almaya çalışıyorlar. 15 Mart bundan sonrasında çok daha önemli olacak. 15 Mart BM tarafından İslamofobi İle Mücadele Günü kabul edildi, bu son derece önemli bir gelişme.

1915 Çanakkale Köprüsü açıldı. AK Parti'nin eser siyasetinde önemli bir taçtır. Türkiye'nin ne kadar büyük projelere imza atabildiğini gösterir. Türkiye'nin nasıl stratejik bir konuma geldiğini bir kez daha görmüş olduk. Milletimizin demokrasimize verdiği büyük destek, bu çerçevede büyük eserlere imza atılmasına izin veriyor. Bunları eleştirenler oluyor. Normal olarak hayatlarında hiçbir şeye imza atmayanların, bu eser siyasetine düşmanlık etmelerini bir kez daha gördük.

VATANDAŞLARIMIZ BÜYÜK ORANDA TAHLİYE EDİLDİ

Ukrayna krizi MYK'mızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Önümüzdeki günlerde Hollanda Başbakanı Türkiye'ye gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO'ya katılımı için bir Brüksel ziyareti gerçekleşecek. Cumhurbaşkanımız hem Sayın Putin hem de Sayın Zelenskiy ile görüşüyor. 35 liderle 38 görüşme gerçekleştirdi. Türkiye'nin yürüttüğü politikanın güvenilir bir politika olduğunu herkes ifade ediyor. Amacımız kalıcı ateşkesin sağlanması. 6 madde üzerinde konuşuluyor. Kritik siyasi konularda Sayın Putin ve Sayın Zelenskiy'nin bir araya gelmesi gerekiyor. Bu konuda Cumhurbaşkanımız, bu konuda Türkiye'nin güvenilir bir arabulucu olabileceğini ifade etti. Vatandaşlarımız büyük bir oranda ülkeden tahliye edildi. Vatandaşlarımız en zor bölgelerde bile yalnız bırakılmadı.

TÜRKİYE'NİN AÇTIĞI HAT HERKESE UMUT OLDU

NATO'nun Ukrayna konusundaki açıklamaları başta olmak üzere diplomasinin sesi pek duyulmuyordu. Bir tek Türkiye'nin açtığı hat, taraflarla diyaloğunu yoğun bir şekilde tutması... Türkiye'nin açtığı diplomatik hat herkese umut oldu. Bu diplomasi zeminine güçlü destek vermesi gerekildiği konusunda tarihi fırsatı kaçırdılar. Şimdi gelinen noktada Cumhurbaşkanımızın izlediği diplomasi takdirle karşılanıyor. Diplomasiye güç vermek herkesin görevi olmalıdır.

ADANA'DAKİ POLİS MÜDAHALESİ

Orantısız güç asla kabul edilemez. Burada şimdi bakıyorum bazı açıklamalara, bu orantısız güç gösterileri sanki sistematik hale gelmiş, sanki partimiz böyle bir politika izliyormuş gibi bir strateji izliyorlar. Bunların hepsi hezeyandır. Böyle bir sistematik yalanlara söyleyecek çok sözümüz var.