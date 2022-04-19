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Siyaset19 Nisan 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! İşte ölü ve yeni hasta sayısı
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19 Nisan 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! İşte ölü ve yeni hasta sayısı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 23 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 4 bin 217 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

19.04.2022 - 20:46 | | İHA
19 Nisan 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! İşte ölü ve yeni hasta sayısı

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 19 Nisan’da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 4 bin 217 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 oldu. Bir günde toplam 162 bin 855 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 16 bin 561 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,42 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,13 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 351 bin 467’e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA’DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

19 Nisan 2022 koronavirüs tablosu belli oldu İşte ölü ve yeni hasta sayısı

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