Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan 'şampiyonluk' açıklaması! Futbolcular yayını bastı

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Trabzonsporlu oyuncular, Avcı'nın röportajına su şişeleriyle baskın yaptı. Tecrübeli teknik adam kutlama esnasında sırılsıklam oldu.

İşte Abdullah Avcı'nın yaptığı açıklamalar;

Geçen sene göreve geldikten sonra, sene sonunda son maç, Beşiktaş'ın şampiyonluk görüntülerine baktım, oyunculara 'Önümüzdeki sene şampiyon olacağız' demiştim.

SAYGI İÇİNDE DEVAM EDELİM

İyi ki Trabzonspor var dedirtmek istiyoruz dedik. Bugün yarıştığımız takımlar, Trabzonspor'a saygı gösterdi. Ali Koç, Burak Elmas, Ahmet Nur Çebi; Trabzonspor'un oyununa ve emeğine saygı gösterdi. Bu rekabet devam edecek. Bu saygı içinde devam edelim.

DEVAM ETTİRMEK İSTEYECEĞİZ

Bugün biz olduk. Bunu devam ettirmek isteyeceğiz. Ahmet Ağaoğlu'na, yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Büyük bir teşekkür Ertuğrul Doğan'a... Gerçek bir Trabzonspor taraftarı. Bana ve ekibime sağladığı ortam için ona ayrı bir parantez açıyorum.