Trabzonspor'un şampiyonluğunda başrolü oynadılar! İşte zaferi getiren o yıldız futbolcular...

ABDULLAH AVCI'NIN JOKERİ DORUKHAN TOKÖZ

Sezon başında transfer edilen oyunculardan birisi olan Dorukhan Toköz, Trabzonspor'da bu sezonun joker oyuncusu oldu.Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta yaşadığı şampiyonluğun ardından iki farklı takımda üst üste Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Toköz, sezon boyunca sağ bek, orta saha ve stoperde ciddi katkılar verdi. Sezonun ilk haftalarında sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan 25 yaşındaki futbolcu, 9. haftadan itibaren kavuştuğu formasını bırakmadı. Süper Lig'de 25 maçta forma giyen Dorukhan Toköz, 1 gol ve 2 asistle oynadı. Abdullah Avcı'nın en güvendiği oyunculardan birisi olan tecrübeli oyuncu, sezon boyunca istikrarlı performansıyla şampiyonlukta başrolü oynadı.