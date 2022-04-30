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TrabzonsporTrabzonspor'un şampiyonluğunda başrolü oynadılar! İşte zaferi getiren o yıldız futbolcular...
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor'un şampiyonluğunda başrolü oynadılar! İşte zaferi getiren o yıldız futbolcular...
• 30 Nisan 2022 - 23:08 • Son Güncelleme:

Trabzonspor'un şampiyonluğunda başrolü oynadılar! İşte zaferi getiren o yıldız futbolcular...

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor, yıllar sonra gelen tarihi zafere 35. haftada oynanan Antalyaspor maçıyla ulaştı. Trabzon şehrinin büyük bir coşkuyla karşıladığı şampiyonlukta öne çıkan birçok futbolcu oldu. Ancak bazı yıldızlar vardı ki Abdullah Avcı yönetiminde gelen şampiyonluğa performansıyla damga vurdu. İşte Trabzonspor'un tarihi zaferine önemli katkı yapan yıldızlar…

• 30 Nisan 2022 - 23:08 • Son Güncelleme:
1Trabzonsporun şampiyonluğunda başrolü oynadılar İşte zaferi getiren o yıldız futbolcular...
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Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor, yıllar sonra gelen tarihi zafere 35. haftada oynanan Antalyaspor maçıyla ulaştı. Trabzon şehrinin büyük bir coşkuyla karşıladığı şampiyonlukta öne çıkan birçok futbolcu oldu. Ancak bazı yıldızlar vardı ki Abdullah Avcı yönetiminde gelen şampiyonluğa performansıyla damga vurdu. İşte Trabzonspor'un tarihi zaferine önemli katkı yapan yıldızlar…

2Trabzonsporun şampiyonluğunda başrolü oynadılar İşte zaferi getiren o yıldız futbolcular...

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna Abdullah Avcı yönetiminde giren Trabzonspor, yaz transfer döneminde yaptığı önemli transferlerin meyvesini sezon boyunca topladı. Kadrosunu Gervinho, Hamsik, Bruno Peres, Cornelius, Dorukhan Toköz gibi yıldız isimlerle güçlendiren bordo-mavili ekip, Avrupa'ya erken veda edişinin ardından Süper Lig'e konsantre oldu.

3Trabzonsporun şampiyonluğunda başrolü oynadılar İşte zaferi getiren o yıldız futbolcular...

Ligde bu sezon rakiplerine oranla oynadığı futbolla takdir toplayan bordo-mavili ekip, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk yolunda kritik maçlarda kritik performanslarıyla zafere direkt etki eden yıldız oyuncular, şampiyonluğun mimarı oldu.

4SEZONUN EN İSTİKRARLISI UĞURCAN ÇAKIR

SEZONUN EN İSTİKRARLISI UĞURCAN ÇAKIR

Trabzonspor kadrosunun en önemli parçalarından birisi olan 26 yaşındaki tecrübeli kaleci Uğurcan Çakır, şampiyonluğun baş mimarlarından oldu.

5Trabzonsporun şampiyonluğunda başrolü oynadılar İşte zaferi getiren o yıldız futbolcular...

Bu sezon Süper Lig'de 32 maça çıkan milli kaleci, yalnızca iki maçı kart cezalısı olması sebebiyle kaçırdı. Sezon boyunca tam 12 Süper Lig maçında kalesini gole kapayan Uğurcan Çakır, büyük maçlardaki performansıyla galibiyetlere direkt etti.

6TARİHİ KURTARIŞ

TARİHİ KURTARIŞ

Şampiyonluk maçında Antalyaspor, 55. dakikada penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Fredy, Uğurcan Çakır'ı geçemedi. Bu kurtarışıyla Uğurcan, şampiyonluk gecesinde takımını ayakta tuttu.

7DEFANSIN BEL KEMİĞİ VITOR HUGO

DEFANSIN BEL KEMİĞİ VITOR HUGO

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun transfer döneminde kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper Vitor Hugo, şampiyonluk yolunda önemli bir karakter ortaya koydu. 30 yaşındaki tecrübeli savunmacı, 25 resmi maçta forma giydi. 25 maçta 1 gol ve 1 asist katkısı veren Hugo, sahadaki hırslı ve güçlü duruşuyla birçok maçta rakiplerine zorluk çıkardı.

8Trabzonsporun şampiyonluğunda başrolü oynadılar İşte zaferi getiren o yıldız futbolcular...

Son haftalarda yaşadığı talihsiz sakatlıkta sezonu kapattığı söylenen Brezilyalı oyuncu, 4 haftalık aranın ardından geri döndü. Geri dönüşüyle birlikte formasını tekrar alan Vitor Hugo, 33. haftada oynanan Fatih Karagümrük maçında attığı golle 1 puanı getirmişti. Sezon boyunca savunmada yaptığı kritik müdahaleler ve başarılı savunma performansıyla takımının şampiyonluğuna büyük katkı sağladı.

9İLK YARININ YILDIZI BAKASETAS

İLK YARININ YILDIZI BAKASETAS

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezonun devre arasında Alanyaspor'dan transfer edilen Anastasios Bakasetas, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk yarısına adeta damga vurdu.

10Trabzonsporun şampiyonluğunda başrolü oynadılar İşte zaferi getiren o yıldız futbolcular...

Bu sezon Süper Lig'de 30 maçta forma giyen Yunan yıldız, 8 gol ve 4 asist katkısı sağladı. Bakasetas'ın bu sezon attığı 8 golün 7'si, ligin ilk yarısında geldi.

11Trabzonsporun şampiyonluğunda başrolü oynadılar İşte zaferi getiren o yıldız futbolcular...

İlk yarıda sergilediği performansla kritik maçlarda takımına puan getiren Bakasetas, attığı şık gollerle de taraftarını mest etti. İkinci yarıda performansında düşüklük görülse de, rakip savunmalar için korkutucu bir hücum oyuncusu olmayı başardı.

12ABDULLAH AVCININ JOKERİ DORUKHAN TOKÖZ

ABDULLAH AVCI'NIN JOKERİ DORUKHAN TOKÖZ

Sezon başında transfer edilen oyunculardan birisi olan Dorukhan Toköz, Trabzonspor'da bu sezonun joker oyuncusu oldu.Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta yaşadığı şampiyonluğun ardından iki farklı takımda üst üste Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Toköz, sezon boyunca sağ bek, orta saha ve stoperde ciddi katkılar verdi. Sezonun ilk haftalarında sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan 25 yaşındaki futbolcu, 9. haftadan itibaren kavuştuğu formasını bırakmadı. Süper Lig'de 25 maçta forma giyen Dorukhan Toköz, 1 gol ve 2 asistle oynadı. Abdullah Avcı'nın en güvendiği oyunculardan birisi olan tecrübeli oyuncu, sezon boyunca istikrarlı performansıyla şampiyonlukta başrolü oynadı.

13ŞAMPİYONLUĞUN EN TECRÜBELİSİ MAREK HAMSIK

ŞAMPİYONLUĞUN EN TECRÜBELİSİ MAREK HAMSIK

Trabzonspor'un yine sezon başında yaptığı transferlerden birisi olan Marek Hamsik, taraftarı en çok heyecanlandıran oyunculardan birisi olmuştu.

14Trabzonsporun şampiyonluğunda başrolü oynadılar İşte zaferi getiren o yıldız futbolcular...

34 yaşındaki dünya yıldızı Hamsik, Napoli'deki görkemli kariyerinin ardından Trabzon'a gelerek destansı şampiyonluğun mimarlarından oldu. Sezon boyunca Abdullah Avcı'nın sahadaki oyun aklı olan Marek Hamsik, takımın maestrosu oldu.

15Trabzonsporun şampiyonluğunda başrolü oynadılar İşte zaferi getiren o yıldız futbolcular...

Takımın hücuma çıkmasında ve savunmaya dönüşlerinde sahada yer alan futbolcular arasında en çok yükü taşıyan Hamsik, son haftalarda yaşadığı sakatlıkla düşüşe geçti. Şampiyonluk sezonunda 24 maçta forma giyen Hamsik, 2 gol ve 4 asist katkısı sağladı.

16KÖTÜ BAŞLADI, İYİ BİTİRDİ: ABDÜLKADİR ÖMÜR

KÖTÜ BAŞLADI, İYİ BİTİRDİ: ABDÜLKADİR ÖMÜR

Trabzonspor'un altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür, bordo-mavili ekibin şampiyonluk sezonuna tartışmaların odağında başladı. Sezonun ilk yarısında oynanan Galatasaray maçında taraftarın yoğun tepkisiyle karşılaşan 22 yaşındaki genç yıldız, ıslıklarla birlikte oyundan alınmıştı.

17Trabzonsporun şampiyonluğunda başrolü oynadılar İşte zaferi getiren o yıldız futbolcular...

Bu anın ardından kısa süre içerisinde performansında gözle görülür bir artış olan Abdülkadir Ömür, kritik maçlarda attığı kritik gollerle şampiyonluğa önemli katkı sağlayan oyunculardan oldu. Bu sezon Süper Lig'de 30 maçta oynayan Ömür, 7 gol ve 4 asistle oynadı. Genç futbolcu, şampiyonluk maçında da yaptığı 2 asistle sezon boyunca gösterdiği performansı adeta taçlandırdı.

18SEZONUN OYUNCUSU ANTHONY NWAKAEME

SEZONUN OYUNCUSU ANTHONY NWAKAEME

2018 yılından bu yana Trabzonspor formasını giyen Nijeryalı yıldız Anthony Nwakaeme, en iyi performansını şampiyonluk sezonunda gösterdi. Bu sezon takıma verdiği skor katkısıyla şampiyonluğun baş mimarı olan Nwakaeme, saha içerisindeki göze hoş gelen oyunuyla da futbolseverlerin adeta gözlerinin pasını sildi.

19Trabzonsporun şampiyonluğunda başrolü oynadılar İşte zaferi getiren o yıldız futbolcular...

Son haftalarda performansında yaşadığı düşüklük nedeniyle eleştirilse de, bu sezon oynadığı 27 Süper Lig maçında 11 gol ve 10 asist yaparak Trabzonspor'un gol ve asist sayılarında çift hanelere ulaşan tek futbolcusu oldu.

20İKİNCİ YARININ YILDIZI EDIN VISCA

İKİNCİ YARININ YILDIZI EDIN VISCA

Trabzonspor'un sezon başında yaptığı görkemli transferlerin bir uzantısı olan Edin Visca, devre arasında bordo-mavili ekibe katıldı. Uzun yıllardır Süper Lig'de forma giyen Boşnak futbolcu, transferinin ardından futbol otoriteleri tarafından Trabzonspor'un şampiyonluğunu sağlayacak unsur olarak görüldü.

21Trabzonsporun şampiyonluğunda başrolü oynadılar İşte zaferi getiren o yıldız futbolcular...

Performansıyla da beklentileri net bir şekilde karşılayan Edin Visca, ikinci yarıda takıma katılmasına rağmen 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Özellikle Galatasaray ve Konyaspor maçında attığı gollerle öne çıkan 32 yaşındaki yıldız, şampiyonluk yolunda en önemli katkıyı sağlayan oyunculardan birisi oldu.

22KUZEYİN YENİ KRALI ANDREAS CORNELIUS

KUZEYİN YENİ KRALI ANDREAS CORNELIUS

Trabzonspor'un yine sezon başı transferlerinden birisi olan Norveçli golcü Andreas Cornelius, sezon boyunca bordo-mavili ekibin gol yükünü taşıyan isim oldu. Gol krallığı yarışında attığı 14 golle başı çeken oyunculardan birisi olan Cornelius, aynı zamanda istikrarlı performansıyla da öne çekti.

23Trabzonsporun şampiyonluğunda başrolü oynadılar İşte zaferi getiren o yıldız futbolcular...

Bu sezon 33 Süper Lig maçında sahne alan Cornelius, 15 gol ve 5 asist katkısı sağladı. Ceza sahasında topla buluştuğunda rakipler için oldukça tehlikeli bir hale gelen Norveçli golcüye, taraftarları tarafından "Kuzeyin Yeni Kralı" denildi.

24Trabzonsporun şampiyonluğunda başrolü oynadılar İşte zaferi getiren o yıldız futbolcular...

Şampiyonluk maçında yine sahneye çıkan Cornelius, tarihi maçta attığı golle sezonun yıldızlarından birisi oldu.

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