Trabzonspor'un şampiyonluğunda başrolü oynadılar! İşte zaferi getiren o yıldız futbolcular...
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor, yıllar sonra gelen tarihi zafere 35. haftada oynanan Antalyaspor maçıyla ulaştı. Trabzon şehrinin büyük bir coşkuyla karşıladığı şampiyonlukta öne çıkan birçok futbolcu oldu. Ancak bazı yıldızlar vardı ki Abdullah Avcı yönetiminde gelen şampiyonluğa performansıyla damga vurdu. İşte Trabzonspor'un tarihi zaferine önemli katkı yapan yıldızlar…
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor, yıllar sonra gelen tarihi zafere 35. haftada oynanan Antalyaspor maçıyla ulaştı. Trabzon şehrinin büyük bir coşkuyla karşıladığı şampiyonlukta öne çıkan birçok futbolcu oldu. Ancak bazı yıldızlar vardı ki Abdullah Avcı yönetiminde gelen şampiyonluğa performansıyla damga vurdu. İşte Trabzonspor'un tarihi zaferine önemli katkı yapan yıldızlar…
Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna Abdullah Avcı yönetiminde giren Trabzonspor, yaz transfer döneminde yaptığı önemli transferlerin meyvesini sezon boyunca topladı. Kadrosunu Gervinho, Hamsik, Bruno Peres, Cornelius, Dorukhan Toköz gibi yıldız isimlerle güçlendiren bordo-mavili ekip, Avrupa'ya erken veda edişinin ardından Süper Lig'e konsantre oldu.
Ligde bu sezon rakiplerine oranla oynadığı futbolla takdir toplayan bordo-mavili ekip, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk yolunda kritik maçlarda kritik performanslarıyla zafere direkt etki eden yıldız oyuncular, şampiyonluğun mimarı oldu.
DEFANSIN BEL KEMİĞİ VITOR HUGO
Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun transfer döneminde kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper Vitor Hugo, şampiyonluk yolunda önemli bir karakter ortaya koydu. 30 yaşındaki tecrübeli savunmacı, 25 resmi maçta forma giydi. 25 maçta 1 gol ve 1 asist katkısı veren Hugo, sahadaki hırslı ve güçlü duruşuyla birçok maçta rakiplerine zorluk çıkardı.
Son haftalarda yaşadığı talihsiz sakatlıkta sezonu kapattığı söylenen Brezilyalı oyuncu, 4 haftalık aranın ardından geri döndü. Geri dönüşüyle birlikte formasını tekrar alan Vitor Hugo, 33. haftada oynanan Fatih Karagümrük maçında attığı golle 1 puanı getirmişti. Sezon boyunca savunmada yaptığı kritik müdahaleler ve başarılı savunma performansıyla takımının şampiyonluğuna büyük katkı sağladı.
ABDULLAH AVCI'NIN JOKERİ DORUKHAN TOKÖZ
Sezon başında transfer edilen oyunculardan birisi olan Dorukhan Toköz, Trabzonspor'da bu sezonun joker oyuncusu oldu.Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta yaşadığı şampiyonluğun ardından iki farklı takımda üst üste Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Toköz, sezon boyunca sağ bek, orta saha ve stoperde ciddi katkılar verdi. Sezonun ilk haftalarında sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan 25 yaşındaki futbolcu, 9. haftadan itibaren kavuştuğu formasını bırakmadı. Süper Lig'de 25 maçta forma giyen Dorukhan Toköz, 1 gol ve 2 asistle oynadı. Abdullah Avcı'nın en güvendiği oyunculardan birisi olan tecrübeli oyuncu, sezon boyunca istikrarlı performansıyla şampiyonlukta başrolü oynadı.
KÖTÜ BAŞLADI, İYİ BİTİRDİ: ABDÜLKADİR ÖMÜR
Trabzonspor'un altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür, bordo-mavili ekibin şampiyonluk sezonuna tartışmaların odağında başladı. Sezonun ilk yarısında oynanan Galatasaray maçında taraftarın yoğun tepkisiyle karşılaşan 22 yaşındaki genç yıldız, ıslıklarla birlikte oyundan alınmıştı.
Bu anın ardından kısa süre içerisinde performansında gözle görülür bir artış olan Abdülkadir Ömür, kritik maçlarda attığı kritik gollerle şampiyonluğa önemli katkı sağlayan oyunculardan oldu. Bu sezon Süper Lig'de 30 maçta oynayan Ömür, 7 gol ve 4 asistle oynadı. Genç futbolcu, şampiyonluk maçında da yaptığı 2 asistle sezon boyunca gösterdiği performansı adeta taçlandırdı.
SEZONUN OYUNCUSU ANTHONY NWAKAEME
2018 yılından bu yana Trabzonspor formasını giyen Nijeryalı yıldız Anthony Nwakaeme, en iyi performansını şampiyonluk sezonunda gösterdi. Bu sezon takıma verdiği skor katkısıyla şampiyonluğun baş mimarı olan Nwakaeme, saha içerisindeki göze hoş gelen oyunuyla da futbolseverlerin adeta gözlerinin pasını sildi.
İKİNCİ YARININ YILDIZI EDIN VISCA
Trabzonspor'un sezon başında yaptığı görkemli transferlerin bir uzantısı olan Edin Visca, devre arasında bordo-mavili ekibe katıldı. Uzun yıllardır Süper Lig'de forma giyen Boşnak futbolcu, transferinin ardından futbol otoriteleri tarafından Trabzonspor'un şampiyonluğunu sağlayacak unsur olarak görüldü.
Performansıyla da beklentileri net bir şekilde karşılayan Edin Visca, ikinci yarıda takıma katılmasına rağmen 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Özellikle Galatasaray ve Konyaspor maçında attığı gollerle öne çıkan 32 yaşındaki yıldız, şampiyonluk yolunda en önemli katkıyı sağlayan oyunculardan birisi oldu.
KUZEYİN YENİ KRALI ANDREAS CORNELIUS
Trabzonspor'un yine sezon başı transferlerinden birisi olan Norveçli golcü Andreas Cornelius, sezon boyunca bordo-mavili ekibin gol yükünü taşıyan isim oldu. Gol krallığı yarışında attığı 14 golle başı çeken oyunculardan birisi olan Cornelius, aynı zamanda istikrarlı performansıyla da öne çekti.