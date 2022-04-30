Süper Lig şampiyonu Trabzonspor! Tarihi fark, Abdullah Avcı'nın 15 yıllık kariyerinde bir ilk! 535 gün sonra...
Süper Lig'de uzun süredir lider konumda bulunan Trabzonspor, 35. haftada Antalyaspor'la berabere kalarak aldığı bir puanla 2021 - 2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda şampiyonluğunu ilan etti. Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetimiyle birlikte Süper Lig'deki 7. şampiyonluğuna ulaştı. Teknik direktör Abdullah Avcı, kariyerinde bir ilki başardı. Bordo-mavililerde büyük bir heyecan yaşanırken, Trabzon şehrinin tamamını da büyük bir coşku kaplamış durumda. Şehrin dört bir yanında şampiyonluk kutlamaları başladı. İşte son dakika haberinin detayları...
Trabzonsporlu taraftarlar Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında takımlarının Antalyaspor ile oynandığı ve şampiyonluğu ilan ettiği maça yoğun ilgi gösterdi.
Trabzonspor, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi iş birliği ile karşılaşmaya bilet bulamayan taraftarlar, Atatürk Alanı ve eski Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yerine yapılan Millet Bahçesi'nde karşılaşmayı dev ekranlardan takip etti
EZELİ RAKİPLERİNE TARİHİ FARK
Trabzonspor, bu sezon İstanbul'un üç büyükleri olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a Süper Lig'in bitimine 4 hafta kala tarihi fark attı. Bordo-mavililer en yakın rakibi Fenerbahçe'nin maç eksiğiyle 8, Beşiktaş'ın 24 ve Galatasaray'ın da 29 puan önünde yer alıyor.
Bordo-mavililer 2020-2021 sezonuna başladığı Newton ile ligde 7 hafta sonunda yollarını ayırırken, tek maçlık geçici olarak İhsan Derelioğlu'nun ardından göreve teknik direktör Abdullah Avcı'yı getirdi.
535 GÜNDE KUPA GELMİŞ OLDU
Bordo-mavili takım, şampiyon olarak geçen sezon 10 Kasım 2021 tarihinde göreve getirilen başarılı hoca ile 37 sezonluk hasreti 535 günde sonlandırmış oldu.