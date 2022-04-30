Süper Lig şampiyonu Trabzonspor! Tarihi fark, Abdullah Avcı'nın 15 yıllık kariyerinde bir ilk! 535 gün sonra...

EZELİ RAKİPLERİNE TARİHİ FARK

Trabzonspor, bu sezon İstanbul'un üç büyükleri olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a Süper Lig'in bitimine 4 hafta kala tarihi fark attı. Bordo-mavililer en yakın rakibi Fenerbahçe'nin maç eksiğiyle 8, Beşiktaş'ın 24 ve Galatasaray'ın da 29 puan önünde yer alıyor.