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TrabzonsporSüper Lig şampiyonu Trabzonspor! Tarihi fark, Abdullah Avcı'nın 15 yıllık kariyerinde bir ilk! 535 gün sonra...
HaberlerTrabzonspor Haberleri Süper Lig şampiyonu Trabzonspor! Tarihi fark, Abdullah Avcı'nın 15 yıllık kariyerinde bir ilk! 535 gün sonra...
• 30 Nisan 2022 - 22:35 • Son Güncelleme:

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor! Tarihi fark, Abdullah Avcı'nın 15 yıllık kariyerinde bir ilk! 535 gün sonra...

Süper Lig'de uzun süredir lider konumda bulunan Trabzonspor, 35. haftada Antalyaspor'la berabere kalarak aldığı bir puanla 2021 - 2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda şampiyonluğunu ilan etti. Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetimiyle birlikte Süper Lig'deki 7. şampiyonluğuna ulaştı. Teknik direktör Abdullah Avcı, kariyerinde bir ilki başardı. Bordo-mavililerde büyük bir heyecan yaşanırken, Trabzon şehrinin tamamını da büyük bir coşku kaplamış durumda. Şehrin dört bir yanında şampiyonluk kutlamaları başladı. İşte son dakika haberinin detayları...

• 30 Nisan 2022 - 22:35 • Son Güncelleme:
1Süper Lig şampiyonu Trabzonspor Tarihi fark, Abdullah Avcının 15 yıllık kariyerinde bir ilk 535 gün sonra...
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Trabzonsporlu taraftarlar Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında takımlarının Antalyaspor ile oynandığı ve şampiyonluğu ilan ettiği maça yoğun ilgi gösterdi.

2Süper Lig şampiyonu Trabzonspor Tarihi fark, Abdullah Avcının 15 yıllık kariyerinde bir ilk 535 gün sonra...

Bordo-mavili taraftarlar takımlarının ısınmak için sahaya çıktığında yoğun sevgi gösterilerinde bulunurken, tribünleri dolduran taraftarlar 7'den 70'e renkli görüntüler ortaya koydu.

3Süper Lig şampiyonu Trabzonspor Tarihi fark, Abdullah Avcının 15 yıllık kariyerinde bir ilk 535 gün sonra...

Tribünleri ve kendilerini Bordo mavili renklerle süsleyen Trabzonsporlu taraftarların coşkusu her hallerine yansıdı.

4Süper Lig şampiyonu Trabzonspor Tarihi fark, Abdullah Avcının 15 yıllık kariyerinde bir ilk 535 gün sonra...

Trabzonspor, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi iş birliği ile karşılaşmaya bilet bulamayan taraftarlar, Atatürk Alanı ve eski Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yerine yapılan Millet Bahçesi'nde karşılaşmayı dev ekranlardan takip etti

5Süper Lig şampiyonu Trabzonspor Tarihi fark, Abdullah Avcının 15 yıllık kariyerinde bir ilk 535 gün sonra...

Özellikle Atatürk Alanı öğle saatlerinden itibaren hınca hınç dolduran taraftarlar tribün ortamını şehir merkezinde yaşattı. O anlar havadan görüntülendi.

6Süper Lig şampiyonu Trabzonspor Tarihi fark, Abdullah Avcının 15 yıllık kariyerinde bir ilk 535 gün sonra...

Bazı taraftarlar iftarlarını evlerinden getirdikleri yiyeceklerle meydanlarda açarken, çoğunluğu ise restoranlarda ve lokantalarda yemek yiyerek maç saatini bekledi.

7Süper Lig şampiyonu Trabzonspor Tarihi fark, Abdullah Avcının 15 yıllık kariyerinde bir ilk 535 gün sonra...

Süper Lig'de uzun süredir lider konumda bulunan Trabzonspor, 35. haftada Antalyaspor'la berabere kalarak aldığı 1 puanla şampiyonluğunu ilan etti.

8Süper Lig şampiyonu Trabzonspor Tarihi fark, Abdullah Avcının 15 yıllık kariyerinde bir ilk 535 gün sonra...

3. dakikada Djaniny’in pasında ceza sahasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Abdülkadir Ömür, altı pas içindeki Cornelius’a yerden pasını aktardı. Cornelius’un bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 1-0

9Süper Lig şampiyonu Trabzonspor Tarihi fark, Abdullah Avcının 15 yıllık kariyerinde bir ilk 535 gün sonra...

38. dakikada Hamsik’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinden Denswil’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

10Süper Lig şampiyonu Trabzonspor Tarihi fark, Abdullah Avcının 15 yıllık kariyerinde bir ilk 535 gün sonra...

42. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Haji Wright, ceza sahası içine koşu yapan Ndao’ya pasını aktardı. Ndao rakibini çalımlayarak şutunu çekerken, kaleci Uğurcan topu oyun alanına çeldi.

11Süper Lig şampiyonu Trabzonspor Tarihi fark, Abdullah Avcının 15 yıllık kariyerinde bir ilk 535 gün sonra...

52. dakikada Ndao, Antalyaspor'a beraberliği getiren golü kaydetti. Ghacha sol kanattan içeri girip topu kale önüne çevirdi. Ndao yaptığı vuruşta topu boş ağlara gönderdi.

12Süper Lig şampiyonu Trabzonspor Tarihi fark, Abdullah Avcının 15 yıllık kariyerinde bir ilk 535 gün sonra...

55. dakikada Ndao ceza sahasında Siopis'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını işaret etti. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Fredy yaptığı vuruşta Uğurcan'ı geçemedi.

13Süper Lig şampiyonu Trabzonspor Tarihi fark, Abdullah Avcının 15 yıllık kariyerinde bir ilk 535 gün sonra...

62. dakikada Dorukhan, Trabzonspor'u 2-1 öne geçirdi. Abdülkadir'in pasında sağ çaprazdan ceza sahasında giren Dorukhan, dar açıdan yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.

14Süper Lig şampiyonu Trabzonspor Tarihi fark, Abdullah Avcının 15 yıllık kariyerinde bir ilk 535 gün sonra...

80. dakikada Haji Wright, Antalyaspor'a 2-2 beraberliği getiren golü kaydetti. Güray'ın sol çaprazdan sert şutunda top ceza sahasındaki Haji Wright'ın önünde kaldı. Wright da karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.

15Süper Lig şampiyonu Trabzonspor Tarihi fark, Abdullah Avcının 15 yıllık kariyerinde bir ilk 535 gün sonra...

Heyecan dolu karşılaşma 5 dakika uzatıldı. Uzatmalarda gol olmayınca Trabzon sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak 1 puan almış oldu.

16MAÇ DURDU

MAÇ DURDU

Şampiyonluk maçının 90+5. dakikasında Bordo-Mavili taraftarlar sahaya girince maç durdu.

17Süper Lig şampiyonu Trabzonspor Tarihi fark, Abdullah Avcının 15 yıllık kariyerinde bir ilk 535 gün sonra...

Trabzonspor aldığı 1 puanla şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

18EZELİ RAKİPLERİNE TARİHİ FARK

EZELİ RAKİPLERİNE TARİHİ FARK

Trabzonspor, bu sezon İstanbul'un üç büyükleri olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a Süper Lig'in bitimine 4 hafta kala tarihi fark attı. Bordo-mavililer en yakın rakibi Fenerbahçe'nin maç eksiğiyle 8, Beşiktaş'ın 24 ve Galatasaray'ın da 29 puan önünde yer alıyor.

19BAŞARI ABDULLAH AVCI İLE GELDİ

BAŞARI ABDULLAH AVCI İLE GELDİ

Trabzonspor, Ahmet Ağaoğlu'nun görev süresince 5 teknik adamla çalıştı. Göreve ilk başladığı 2017-2018 sezonunu mevcut teknik direktör Rıza Çalımbay ile tamamlayan Ahmet Ağaoğlu, 2018-2019 sezonuna ise Ünal Karaman ile başlangıç yaptı.

20Süper Lig şampiyonu Trabzonspor Tarihi fark, Abdullah Avcının 15 yıllık kariyerinde bir ilk 535 gün sonra...

Deneyimli teknik adam ile ligde 51 maçta çalışan Ağaoğlu yönetimi, 2019-2020 sezonun 17. haftası sonunda kendisiyle yollarını ayırıp, göreve yardımcılarından Hüseyin Çimşir'i getirdi.

21Süper Lig şampiyonu Trabzonspor Tarihi fark, Abdullah Avcının 15 yıllık kariyerinde bir ilk 535 gün sonra...

16 maç sonunda Hüseyin Çimşir ile de yol ayrımına gelen Ağaoğlu, sezonun son maçına ve kupa finaline Çimşir'in yardımcısı Eddie Newton yönetiminde çıktı.

22Süper Lig şampiyonu Trabzonspor Tarihi fark, Abdullah Avcının 15 yıllık kariyerinde bir ilk 535 gün sonra...

Bordo-mavililer 2020-2021 sezonuna başladığı Newton ile ligde 7 hafta sonunda yollarını ayırırken, tek maçlık geçici olarak İhsan Derelioğlu'nun ardından göreve teknik direktör Abdullah Avcı'yı getirdi.

23Süper Lig şampiyonu Trabzonspor Tarihi fark, Abdullah Avcının 15 yıllık kariyerinde bir ilk 535 gün sonra...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı Eddie Newton, TFF Süper Kupayı ise Abdullah Avcı ile kazanırken, yıllardır büyük bir özlemle beklenen şampiyonluk kupası da Avcı döneminde kazanılmış oldu.

24AVCIDAN BİR İLK

AVCI'DAN BİR İLK

Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, 15 yıldır üst ligde teknik adamlık görevi yapıyor. Bordo-mavililerde Avcı da teknik adamlık kariyerinde bir ilk yaşadı.

25Süper Lig şampiyonu Trabzonspor Tarihi fark, Abdullah Avcının 15 yıllık kariyerinde bir ilk 535 gün sonra...

2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı ile teknik direktörlük görevine başlayan Medipol Başakşehir, A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ı çalıştıran Avcı, ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

26535 GÜNDE KUPA GELMİŞ OLDU

535 GÜNDE KUPA GELMİŞ OLDU

Bordo-mavili takım, şampiyon olarak geçen sezon 10 Kasım 2021 tarihinde göreve getirilen başarılı hoca ile 37 sezonluk hasreti 535 günde sonlandırmış oldu.

27Süper Lig şampiyonu Trabzonspor Tarihi fark, Abdullah Avcının 15 yıllık kariyerinde bir ilk 535 gün sonra...

Karadeniz devi, Avcı yönetiminde 66 karşılaşmada 40 galibiyet, 21 beraberlik alırken, sadece 5 mağlubiyet yaşadı

28Süper Lig şampiyonu Trabzonspor Tarihi fark, Abdullah Avcının 15 yıllık kariyerinde bir ilk 535 gün sonra...
29Süper Lig şampiyonu Trabzonspor Tarihi fark, Abdullah Avcının 15 yıllık kariyerinde bir ilk 535 gün sonra...

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