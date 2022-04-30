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TrabzonsporTrabzonspor - Antalyaspor maçı bitmeden seyirciler sahaya girdi!
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Trabzonspor - Antalyaspor maçı bitmeden seyirciler sahaya girdi!

Trabzonspor - Antalyaspor maçında son düdük gelmeden tribünler sahaya indi. Hakem son düdüğü çalmadan şampiyonluk sevincine başlayan taraftarlar anonsların ardından tribünlere geri döndü.

30.04.2022 - 22:51 |
Trabzonspor - Antalyaspor maçı bitmeden seyirciler sahaya girdi!

Maç bitmeden Trabzonsporlu taraftarlar sahaya girdi. Trabzonsporlu bir taraftar maçın bittiğini zannettiği için korner bayrağını söküp götürmeye kalktı. Ancak maç bitmediği için korner bayrağını tekrar yerine koydu.

Trabzonspor taraftarları, güvenlikler eşliğinde sahadan çıkartıldı.

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