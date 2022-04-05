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Nihat Özdemir'in ardından bir istifa daha!

Dün TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifasının ardından bugün İcra Kurulu Üyesi, Mali İşler ve Kulüp Lisans İşleri Sorumlusu Erhan Kamışlı da görevinden istifa etti.

05.04.2022 - 10:07 |
Nihat Özdemir'in ardından bir istifa daha!

Türkiye Futbol Federasyonu'nda istifalar gelmeye devam ediyor. Dün TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifa kararı bomba etkisi yaratmıştı. Özdemir'in istifa kararı sonrası TFF'de olağanüstü seçimli genel kurul yapılacak ve yeni başkan belli olacak. Genel kurula kadar TFF başkanlığını başkanvekili Servet Yardımcı yapacak.

Nihat Özdemir'in ardından TFF'de bir istifa daha yaşandı. İcra Kurulu Üyesi, Mali İşler ve Kulüp Lisans İşleri Sorumlusu Erhan Kamışlı da görevinden istifa etti.

Nihat Özdemirin ardından bir istifa daha

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