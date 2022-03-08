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Süper LigMHK'den tarihi operasyon! Ahmet Çakar, Fırat Aydınus ve 13 isme şok
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MHK'den tarihi operasyon! Ahmet Çakar, Fırat Aydınus ve 13 isme şok

MHK yapılanmaya giderek sezonun geri kalan maçlarında düdük çalamayacak hakemleri açıkladı! Listede Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus gibi hakemler bulunuyor...

08.03.2022 - 15:22 |
MHK'den tarihi operasyon! Ahmet Çakar, Fırat Aydınus ve 13 isme şok

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı. Hem yaş sınırı hem de kulüplerin şikayetlerini göz önünde bulunduran MHK, bu sezonu tamamlayacak hakemleri güncelledi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya sadece VAR hakemi olarak görev alacak.

SÜPER LİG HAKEMLERİ ŞÖYLE

Yaşar Kemal Uğurlu
Halil Umut Meler
Atilla Karaoğlan
Arda Kardeşler
Erkan Özdamar
Ümit Öztürk
Mete Kalkavan
Ali Şansalan
Sarper Barış Saka
Zorbay Küçük
Yasin Kol
Volkan Bayarslan
Kadir Sağlam
Mustafa Kürşad Filiz
Çağdaş Altay

VAR HAKEMLERİ

Özgüç Türkalp
Özgür Yankaya
Emre Malok
Erkan Engin

MHKden tarihi operasyon Ahmet Çakar, Fırat Aydınus ve 13 isme şok

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