Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ameliyat edildi

Sarı lacivertlilerde 20 yıl başkanlık görevini yürüten Aziz Yıldırım kalp ameliyatı geçirdi.

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Yıldırım hakkındaki son gelişmeyi duyurdu.

Twitter hesabından duyuru yapan Şekip Mosturoğlu, "Aziz Başkan başarılı bir by-pass ameliyatı geçirmiştir. Mücadele dolu hayatında karşılaştığı her zorluktan yüreği ve başı dik çıkan başkanımız bunun da üstesinden gelecektir. Dualarımız Aziz başkanla." ifadelerine yer verdi.