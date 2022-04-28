• 28 Nisan 2022 - 11:18 • Son Güncelleme:
Beşiktaş'ta yeniden yapılanma! Yeni hedef: Bas Dost
Hücum hattını sil baştan yenileme kararı alan Kara Kartal, son olarak Hollandalı golcü Bas Dost'un peşine düştü. Yönetim, Club Brugge'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız golcüyü lig bitimi bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor.
• 28 Nisan 2022 - 11:18 • Son Güncelleme:
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Yeni sezona bambaşka bir kadroyla giriş yapacak olan Siyah-Beyazlılar, özellikle forvet hattına büyük önem veriyor.
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Sezon sonunda Michy Batshuayi ve Cyle Larin'le kesin olarak yollarını ayıracak olan Beşiktaş 'ın, Güven Yalçın ve Kenan Karaman'ı da gönderme ihtimali bulunuyor.
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Bundan dolayı üçüncü bölge için kapsamlı bir çalışma başlatan Siyah- Beyazlılar'ın, son olarak gündemine Belçika ekibi Club Brugge'ün Hollandalı golcüsü Bas Dost'u aldığı bildirildi.
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