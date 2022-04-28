Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
BeşiktaşBeşiktaş'ta yeniden yapılanma! Yeni hedef: Bas Dost
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta yeniden yapılanma! Yeni hedef: Bas Dost
• 28 Nisan 2022 - 11:18 • Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta yeniden yapılanma! Yeni hedef: Bas Dost

Hücum hattını sil baştan yenileme kararı alan Kara Kartal, son olarak Hollandalı golcü Bas Dost'un peşine düştü. Yönetim, Club Brugge'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız golcüyü lig bitimi bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor.

• 28 Nisan 2022 - 11:18 • Son Güncelleme:
1Beşiktaşta yeniden yapılanma Yeni hedef: Bas Dost
ABONE OL

Yeni sezona bambaşka bir kadroyla giriş yapacak olan Siyah-Beyazlılar, özellikle forvet hattına büyük önem veriyor.

2Beşiktaşta yeniden yapılanma Yeni hedef: Bas Dost

Sezon sonunda Michy Batshuayi ve Cyle Larin'le kesin olarak yollarını ayıracak olan Beşiktaş 'ın, Güven Yalçın ve Kenan Karaman'ı da gönderme ihtimali bulunuyor.

3Beşiktaşta yeniden yapılanma Yeni hedef: Bas Dost

Bundan dolayı üçüncü bölge için kapsamlı bir çalışma başlatan Siyah- Beyazlılar'ın, son olarak gündemine Belçika ekibi Club Brugge'ün Hollandalı golcüsü Bas Dost'u aldığı bildirildi.

4Beşiktaşta yeniden yapılanma Yeni hedef: Bas Dost

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki golcü, takımda alternatif forvet olarak isteniyor.

51,96LIK DEV FORVET...

1,96'LIK DEV FORVET...

Bu sezon Club Brugge formasıya 34 maça çıkıp 14 gollük performans ortaya koyan tecrübeli golcünün de kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazır olduğu bildirildi.

6Beşiktaşta yeniden yapılanma Yeni hedef: Bas Dost

Daha önce; Wolfsburg, Sporting ve Frankfurt formaları giyen 1,96'lık pivot golcü, geçen sezonun ara transfer döneminde Belçika kulübüne 4 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Teknik ekip, Dost'u ana forvetle rekabete sokmak için almayı planlıyor.

7Beşiktaşta yeniden yapılanma Yeni hedef: Bas Dost

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk resmen açıkladı: Türk bir teknik direktöre karar verirsek düşündüğümüz kişi Okan Buruk

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk resmen açıkladı: Türk bir teknik direktöre karar verirsek düşündüğümüz kişi Okan Buruk

Galatasaray için FIFA tehlikesi! Süre daralıyor: Mostafa Mohamed, Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Nelsson, Cicaldau...

Galatasaray için FIFA tehlikesi! Süre daralıyor: Mostafa Mohamed, Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Nelsson, Cicaldau...

Beşiktaş'a transferde Halil Dervişoğlu şoku! Galatasaray'dan ayrılıyor sezon sonunda gideceği takım...

Beşiktaş'a transferde Halil Dervişoğlu şoku! Galatasaray'dan ayrılıyor sezon sonunda gideceği takım...

Beşiktaş'ta yeniden yapılanma! Yeni hedef: Bas Dost

Beşiktaş'ta yeniden yapılanma! Yeni hedef: Bas Dost