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BeşiktaşBeşiktaş'ta sakatlık şoku! "Gerilme ve kanama..."
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Beşiktaş'ta sakatlık şoku! "Gerilme ve kanama..."

Beşiktaş, Kasımpaşa mücadelesinde oyuna sonradan Rıdvan Yılmaz'ın yerine dahil olan Umut Meraş'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama bulgularına rastlandığını açıkladı. Milli futbolcunun Kayserispor maçında forma giymesi beklenmiyor.

28.04.2022 - 14:00 |
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! "Gerilme ve kanama..."

Beşiktaş , Umut Meraş'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama bulgularına rastlandığını açıkladı. Umut Meraş Kayserispor maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Futbol Takımımızın Spor Toto Süper Lig ’de Kasımpaşa ile oynadığı maçın ardından sol uyluk iç kısmında ağrı tarifleyen futbolcumuz Umut Meraş, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde MR görüntülemesinde geçmiş, oyuncumuzun sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama bulgularına rastlanmıştır. Umut Meraş’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Beşiktaşta sakatlık şoku Gerilme ve kanama...

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