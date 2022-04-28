• 28 Nisan 2022 - 10:34 • Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör konusunda son dakika gelişmesi! Jorge Jesus'un getireceği isimler belli oldu...
Spor Toto Süper Lig'de 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Fenerbahçe'de yeni teknik direktör konusunda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Taraftar, İsmail Kartal'ın devam etmesini isterken, Başkan Ali Koç yabancı bir teknik direktörle yeni sezona girmek istiyor. Portekizli hoca Jorge Jesus ile görüşen Ali Koç hocayı ikna etme aşamasında. Deneyimli hocanın yanında getireceği isimler de belli oldu. (Sabah)
• 28 Nisan 2022 - 10:34 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin matematiksel olarak şampiyonluk şansı bulunurken diğer yandan son dakika transfer gelişmeleri de yaşanmaya devam ediyor.
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Fenerbahçe geçtiğimiz yıllarda da Jorge Jesus'la temasa geçmiş ancak bu rüya gerçekleşmemişti. Bu kez tecrübeli ismin boşta olması avantaj olarak görülüyor.
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