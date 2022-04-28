Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
FenerbahçeFenerbahçe'de yeni teknik direktör konusunda son dakika gelişmesi! Jorge Jesus'un getireceği isimler belli oldu...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de yeni teknik direktör konusunda son dakika gelişmesi! Jorge Jesus'un getireceği isimler belli oldu...
• 28 Nisan 2022 - 10:34 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör konusunda son dakika gelişmesi! Jorge Jesus'un getireceği isimler belli oldu...

Spor Toto Süper Lig'de 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Fenerbahçe'de yeni teknik direktör konusunda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Taraftar, İsmail Kartal'ın devam etmesini isterken, Başkan Ali Koç yabancı bir teknik direktörle yeni sezona girmek istiyor. Portekizli hoca Jorge Jesus ile görüşen Ali Koç hocayı ikna etme aşamasında. Deneyimli hocanın yanında getireceği isimler de belli oldu. (Sabah)

• 28 Nisan 2022 - 10:34 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçede yeni teknik direktör konusunda son dakika gelişmesi Jorge Jesusun getireceği isimler belli oldu...
ABONE OL

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin matematiksel olarak şampiyonluk şansı bulunurken diğer yandan son dakika transfer gelişmeleri de yaşanmaya devam ediyor.

2Fenerbahçede yeni teknik direktör konusunda son dakika gelişmesi Jorge Jesusun getireceği isimler belli oldu...

İsmail Kartal'dan sonra büyük bir ivme yakalayan Fenerbahçe'de taraftarın gönlü İsmail Kartal'dan yana iken, Başkan Ali Koç yeni sezona yabancı bir hocayla yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

3Fenerbahçede yeni teknik direktör konusunda son dakika gelişmesi Jorge Jesusun getireceği isimler belli oldu...

Fenerbahçe geçtiğimiz yıllarda da Jorge Jesus'la temasa geçmiş ancak bu rüya gerçekleşmemişti. Bu kez tecrübeli ismin boşta olması avantaj olarak görülüyor.

4Fenerbahçede yeni teknik direktör konusunda son dakika gelişmesi Jorge Jesusun getireceği isimler belli oldu...

Koç'un, Jesus'la yediği yemeğin fotoğraflarının basına düşmesi 'mutlu son'un yakın olduğu şeklinde yorumlandı. 3 yıllık sözleşme isteyen tecrübeli hoca, Fenerbahçe'nin kendisine sunduğu dosyayı inceleyip son kararını verecek.

5Fenerbahçede yeni teknik direktör konusunda son dakika gelişmesi Jorge Jesusun getireceği isimler belli oldu...

Portekizli çalıştırıcı da kendi şartlarını sarı-lacivertli yönetime sunmuş durumda. Jesus gittiği takımlarda her şeyi tepeden tırnağa değiştirmesiyle biliniyor. Birçok yeni oyuncunun transferi gündemde.

6Fenerbahçede yeni teknik direktör konusunda son dakika gelişmesi Jorge Jesusun getireceği isimler belli oldu...

Aynı zamanda kalabalık bir ekiple çalışıyor. 8 bazen 12 kişiyi bulan ekibinde psikolog, kondisyoner ve beslenme uzmanları da önem taşıyor.

7Fenerbahçede yeni teknik direktör konusunda son dakika gelişmesi Jorge Jesusun getireceği isimler belli oldu...

Jorge Jesus, Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilirse ikinci adamı Al Hilal, Flamengo ve Benfica'da yardımcılığını yapan 45 yaşındaki Joao De Deus olacak.

8Fenerbahçede yeni teknik direktör konusunda son dakika gelişmesi Jorge Jesusun getireceği isimler belli oldu...

Jesus'la beraber Fenerbahçe'de görev yapması beklenen iki numaralı isim de yine Al Hilal'dan beri kendisiyle çalışan 39 yaşındaki Tiago Oliviera.

9Fenerbahçede yeni teknik direktör konusunda son dakika gelişmesi Jorge Jesusun getireceği isimler belli oldu...

Jesus'un en fazla güvendiği isimlerden ve Fenerbahçe'ye gelecek üçüncü ismin de Mario Monteiro olduğu konuşuluyor. 58 yaşındaki kondisyoner 2005'ten beri Jorge Jesus'un her gittiği takımda görev yapıyor.

10

Ekibin geniş olması maliyeti de yükseltiyor. Jesus'un en büyük özelliği sıradan bir teknik adam gibi değil, genellikle İngiltere'de olduğu gibi kulüp yönetiminde söz sahibi olan menajerlik tarzında çalışması. Mayıs ayında Jesus'un vereceği karar ve sonrasında atılacak adımlar merakla bekleniyor.

11Fenerbahçede yeni teknik direktör konusunda son dakika gelişmesi Jorge Jesusun getireceği isimler belli oldu...

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör konusunda son dakika gelişmesi! Jorge Jesus'un getireceği isimler belli oldu...

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör konusunda son dakika gelişmesi! Jorge Jesus'un getireceği isimler belli oldu...

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde inanılmaz hata! Yıldız futbolcu tarihe geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde inanılmaz hata! Yıldız futbolcu tarihe geçti

Galatasaray'dan iki bomba birden! Cenk Ergün ve Levent Nazifoğlu menacerlerle görüşmelere başladı...

Galatasaray'dan iki bomba birden! Cenk Ergün ve Levent Nazifoğlu menacerlerle görüşmelere başladı...

Jorge Jesus'un gerçek maliyetini açıkladı F.Bahçe camiası buz kesti! İsmail Kartal'ın 4 katı

Jorge Jesus'un gerçek maliyetini açıkladı F.Bahçe camiası buz kesti! İsmail Kartal'ın 4 katı