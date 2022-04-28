Fenerbahçe'de yeni teknik direktör konusunda son dakika gelişmesi! Jorge Jesus'un getireceği isimler belli oldu...

Ekibin geniş olması maliyeti de yükseltiyor. Jesus'un en büyük özelliği sıradan bir teknik adam gibi değil, genellikle İngiltere'de olduğu gibi kulüp yönetiminde söz sahibi olan menajerlik tarzında çalışması. Mayıs ayında Jesus'un vereceği karar ve sonrasında atılacak adımlar merakla bekleniyor.