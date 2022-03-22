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Altay SporSivas mağlubiyetinden sonra sinyali vermişti! Serkan Özbalta istifa etti
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Sivas mağlubiyetinden sonra sinyali vermişti! Serkan Özbalta istifa etti

Süper Lig ekiplerinden Altay'da Serkan Özbalta dönemi resmen sona erdi.

22.03.2022 - 19:38 |
Sivas mağlubiyetinden sonra sinyali vermişti! Serkan Özbalta istifa etti

İzmir ekibinden yapılan açıklamada, yönetime istifasını sunan Özbalta ile görüşüldüğü ancak genç teknik adamnın istifa kararından dönmediği belirtildi

Altay, ayrıca yeni teknik direktörün de kısa süre içerisinde açıklanacağını duyurdu.

İşte Altay'ın açıklaması:

"Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında canlı yayında istifasını açıklayan Teknik Direktör Serkan Özbalta ile görüşüldü.

Kendisine devam etmesi yönünde telkinde bulunmamıza rağmen kararından dönmeyeceğini bildirirken, İzmir'e davet teklifimizi de kabul etmedi.

Altay Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak Serkan Özbalta'nın resmi istifasının kulübümüze ulaşmasının ardından yeni teknik direktörümüzü en kısa sürede açıklayacağımızı ifade ederiz.

Ligin kalan bölümünde İzmir'de oynayacağımız beş maçın çok önemli bir avantaj olduğunun bilinciyle, yeni teknik direktörümüz ile hedefimize ulaşacağımız yönündeki inancımız tamdır.

ALTAY SPOR KULÜBÜ YÖNETİM KURULU"

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