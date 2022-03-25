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FutbolBurak Yılmaz, Portekiz maçının ardından Milli Takım'ı bıraktı
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Burak Yılmaz, Portekiz maçının ardından Milli Takım'ı bıraktı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e konuk olan Milli Takım'da 1 gol atan Burak Yılmaz, 1 de penaltı atışından yararlanamadı. Tecrübeli futbolcunun maçın ardından duygusal anlar yaşadı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan 36 yaşındaki oyuncu, Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı.

25.03.2022 - 02:16 |
Burak Yılmaz, Portekiz maçının ardından Milli Takım'ı bıraktı

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'le deplasmanda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada 1 gol atan ve 1 penaltı kaçıran Burak Yılmaz, Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı.

PENALTIYI KAÇIRDI

Mücadelenin 83. dakikasında Enes Ünal yerde kalırken VAR incelemesinin ardından Alman hakem penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı atışında topun başına gelen Burak Yılmaz, topu üstten auta gönderdi ve 7. gol fırsatından yararlanamadı.

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MAÇ SONU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Penaltıyı gole çeviremeyen 36 yaşındaki futbolcunun, karşılaşmanın ardından yaşadığı büyük üzüntü ekranlara yansıdı. Gözyaşlarına engel olamayan Burak Yılmaz'ı takım arkadaşları teselli etti.

MİLLİ TAKIM'I BIRAKTIĞINI AÇIKLADI

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Burak Yılmaz, Milli Takım kariyerini noktalandırdığını duyurdu.

İşte Burak Yılmaz'ın sözleri;

Penaltıyı atamadım... Nasıl atamadım hala şoktayım. Penaltı olduğunda 'Kesin gol, 2-2' dedim ve ondan sonrasını düşünmeye başladım. Kaçırınca hayal kırıklığı oldu. Özür dilerim. Bu penaltıyı ömrüm boyunca her gece rüyamda atacağım herhalde...

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BENİM SON MAÇIMDI

Bugün benim son maçımdı. Milli Takım kariyerime son noktayı koyuyorum. Benden bu kadar. Böyle üzüntülü bir maçtan sonra bırakmak istemezdim. Böylesi doğru. Herkesten özür diliyorum. Bu formayı şerefle, namusla, güzel bir şekilde taşıdım.

EKSTREM BİR DURUM OLURSA...

Duyguyla bırakmadım. Ekstrem, inanılmaz durumlar olursa o zaman yardımcı olurum. Artık bir bayrak değişimi olması gerekiyor. Ülkemiz, genç arkadaşlarımız açısından

SON DAKİKA
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