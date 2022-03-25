Stefan Kuntz'tan olay itiraf! 'Galibiyete inanmadıklarını gördük'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Portekiz müsabakası sonrası basın mensuplarıyla bir araya geldi. Alman çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:

"İlk 20 dakika oyuncularımızın, sanki bu galibiyete inanmadıklarını gördük. İlk golden sonra değiştiğimizi düşünüyorum, o golden sonra maçı kazanabileceğimize dair izler geri geldi. İkinci golde rakibe yakın oynamalıydık. Devre arasında yaptığımız konuşmada Letonya ve Karadağ maçlarını hatırlattım. Geri dönebileceğimizi söyledim."

"Bazen de şansa ihtiyacınız olur"

"İkinci yarı takımımla gurur duydum. Portekiz'e top oynamadık. Ancak bazen de biraz şans lazım. Burak'a, 'Gurur duymalısın çünkü bu takımın kaptanısın' dedim. Letonya karşısındaki penaltısı olmasa, bu takım burada olmazdı. Bazen de şansa ihtiyacınız olur."

"Bizim genç bir takımımız var. Büyüyoruz, gelişiyoruz. Bu mağlubiyet üzerinden dersler çıkartırsak daha da geliştireceğiz."