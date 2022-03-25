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FutbolStefan Kuntz'tan olay itiraf! 'Galibiyete inanmadıklarını gördük'
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Stefan Kuntz'tan olay itiraf! 'Galibiyete inanmadıklarını gördük'

2022 Dünya Kupası Play-Off Yarı Final mücadelesinde Portekiz ve Türkiye, Dragao Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla ay-yıldızlılar, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. Karşılaşmanın ardından A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu.

25.03.2022 - 01:42 |
Stefan Kuntz'tan olay itiraf! 'Galibiyete inanmadıklarını gördük'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Portekiz müsabakası sonrası basın mensuplarıyla bir araya geldi. Alman çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:

"İlk 20 dakika oyuncularımızın, sanki bu galibiyete inanmadıklarını gördük. İlk golden sonra değiştiğimizi düşünüyorum, o golden sonra maçı kazanabileceğimize dair izler geri geldi. İkinci golde rakibe yakın oynamalıydık. Devre arasında yaptığımız konuşmada Letonya ve Karadağ maçlarını hatırlattım. Geri dönebileceğimizi söyledim."

"Bazen de şansa ihtiyacınız olur"

"İkinci yarı takımımla gurur duydum. Portekiz'e top oynamadık. Ancak bazen de biraz şans lazım. Burak'a, 'Gurur duymalısın çünkü bu takımın kaptanısın' dedim. Letonya karşısındaki penaltısı olmasa, bu takım burada olmazdı. Bazen de şansa ihtiyacınız olur."

"Bizim genç bir takımımız var. Büyüyoruz, gelişiyoruz. Bu mağlubiyet üzerinden dersler çıkartırsak daha da geliştireceğiz."

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