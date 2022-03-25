Portekiz-Türkiye maçına damga vurdu! Resmen deliye döndü, Burak Yılmaz denedi ama olmadı! Stefan Kuntz'un o hamlesi sonrası...

Zorlu mücadelede Türk taraftarlar, Avrupa'nın dört bir yanından Portoya gelerek A Milli Takımı yalnız bırakmadı. Ay-yıldızlı taraftarlar, karşılaşma öncesi A Milli Takıma stat dışında ve karşılaşma sırasında büyük ilgi gösterdi ve yoğun destekte bulundu. Ayrıca birçok Türk taraftarın Portekiz tribünlerine de bilet aldığı gözlendi.