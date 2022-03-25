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FutbolPortekiz-Türkiye maçına damga vurdu! Resmen deliye döndü, Burak Yılmaz denedi ama olmadı! Stefan Kuntz'un o hamlesi sonrası...
HaberlerFutbol Haberleri Portekiz-Türkiye maçına damga vurdu! Resmen deliye döndü, Burak Yılmaz denedi ama olmadı! Stefan Kuntz'un o hamlesi sonrası...
• 25 Mart 2022 - 01:03 • Son Güncelleme:

Portekiz-Türkiye maçına damga vurdu! Resmen deliye döndü, Burak Yılmaz denedi ama olmadı! Stefan Kuntz'un o hamlesi sonrası...

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Ev sahibi takım finale yükselirken Milli Takım'ın Dünya Kupası umutları sona erdi. Heyecan dolu karşılaşma yüksek tempoda oynandı. Müsabakanın ilk yarısında yaşanan pozisyon maçın önüne geçti. İşte son dakika haberinin detayları...

• 25 Mart 2022 - 01:03 • Son Güncelleme:
1Portekiz-Türkiye maçına damga vurdu Resmen deliye döndü, Burak Yılmaz denedi ama olmadı Stefan Kuntzun o hamlesi sonrası...
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Portekiz ile Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında karşı karşıya geldi.

2Portekiz-Türkiye maçına damga vurdu Resmen deliye döndü, Burak Yılmaz denedi ama olmadı Stefan Kuntzun o hamlesi sonrası...

Zorlu mücadelede Türk taraftarlar, Avrupa'nın dört bir yanından Portoya gelerek A Milli Takımı yalnız bırakmadı. Ay-yıldızlı taraftarlar, karşılaşma öncesi A Milli Takıma stat dışında ve karşılaşma sırasında büyük ilgi gösterdi ve yoğun destekte bulundu. Ayrıca birçok Türk taraftarın Portekiz tribünlerine de bilet aldığı gözlendi.

3EV SAHİBİ EKİPTE 3 DEĞİŞİKLİK

EV SAHİBİ EKİPTE 3 DEĞİŞİKLİK

Portekiz’de orta saha Ruben Neves ve kaleci Anthony Lopes sakatlığı, stoper Pepe ise Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karoda yer alamadı. Vitinha, Jose Sa ve Tiago Djalo ise bu oyuncular yerine kadroya dahil edildi.

4KUNTZDAN SÜRPRİZ 3LÜ TERCİHİ

KUNTZ'DAN SÜRPRİZ 3'LÜ TERCİHİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, sürpriz bir karar alarak sahaya 3-4-3 formasyonuyla çıktı.

5Portekiz-Türkiye maçına damga vurdu Resmen deliye döndü, Burak Yılmaz denedi ama olmadı Stefan Kuntzun o hamlesi sonrası...

Kalede Uğurcan'a görev veren Alman teknik adam, 3'lü savunmada Ozan Kabak, Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü'ye şans verdi. Orta 4'lüde Zeki Çelik, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu görev alırken, ileri 3'lüde Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu ve Burak Yılmaz forma giydi.

6Portekiz-Türkiye maçına damga vurdu Resmen deliye döndü, Burak Yılmaz denedi ama olmadı Stefan Kuntzun o hamlesi sonrası...

9'uncu dakikada Fernandes'in pasıyla sağ kanattan hareketlenen Dalot'un yerden ceza sahası içerisinde çıkardığı pasla buluşan Ronaldo'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

7Portekiz-Türkiye maçına damga vurdu Resmen deliye döndü, Burak Yılmaz denedi ama olmadı Stefan Kuntzun o hamlesi sonrası...

15'inci dakikada Portekiz öne geçti. Ronaldo'nun pasıyla buluşan Jota, ceza sahası dışındaki Bernardo Silva'yı gördü. Bu oyuncunun bekletmeden sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın müdahalesinin ardından direkten döndü. Dönen topa hareketlenen Otavio'nun altıpas içerisinde yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 1-0.

8Portekiz-Türkiye maçına damga vurdu Resmen deliye döndü, Burak Yılmaz denedi ama olmadı Stefan Kuntzun o hamlesi sonrası...

22'nci dakikada Türkiye tehlikeli geldi. Cengiz'in arapasıyla ceza sahası içerisine hareketlenen Kerem, arka direkteki Berkan'ı gördü. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

9Portekiz penaltı bekledi, devam kararı

Portekiz penaltı bekledi, 'devam' kararı

Kritik karşılaşmada dakikalar 24'ü gösterdiğinde Portekiz penaltı bekledi. Ronaldo'nun ceza alanı sağ çarprazında çevirmek istediği top, Berkan Kutlu'ya çarptı. Portekiz'in penaltı beklentileri sonrası Alman hakem VAR'ı da dinleyip 'devam' kararı verdi.

10Jota ve Zeki tartıştı

Jota ve Zeki tartıştı

Kritik müsabakanın 34'üncü dakikasında oyun alanı karıştı. Orta alanda yaşanan ikili mücadelede Zeki Çelik, Diogo Jota'ya faul yaptı. Devamında iki oyuncu arasında sinirler gerildi. Birbirlerini çekmeye devam eden iki isim arasında tartışmalar başladı.

11Portekiz-Türkiye maçına damga vurdu Resmen deliye döndü, Burak Yılmaz denedi ama olmadı Stefan Kuntzun o hamlesi sonrası...

42'nci dakikada Portekiz farkı 2'ye çıkardı. Otavio'nun ceza sahası yayı önünden yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Jota'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

12BURAK İLE UMUTLANDI

BURAK İLE UMUTLANDI

Milliler, 65. dakikada Burak Yılmaz'ın kaydettiği golle durumu 2-1 yaptı. Asisti yapan isim ise Cengiz Ünder oldu.

13PENALTI KAÇTI

PENALTI KAÇTI

Burak Yılmaz, 85. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçerken topu üstten auta attı. Son sözü ise 90+4. dakikada Nunes söyledi.

14Portekiz-Türkiye maçına damga vurdu Resmen deliye döndü, Burak Yılmaz denedi ama olmadı Stefan Kuntzun o hamlesi sonrası...

Mücadeleyi kazanan Portekiz, play-off turunda finale yükseldi.

15Portekiz-Türkiye maçına damga vurdu Resmen deliye döndü, Burak Yılmaz denedi ama olmadı Stefan Kuntzun o hamlesi sonrası...

Öte yandan kritik mücadelede ay-yıldızlıları TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1’inci Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Milli Takımdan Sorumlusu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve yönetim kurulu üyeleri de yalnız bırakmadı.

16Portekiz-Türkiye maçına damga vurdu Resmen deliye döndü, Burak Yılmaz denedi ama olmadı Stefan Kuntzun o hamlesi sonrası...
17Portekiz-Türkiye maçına damga vurdu Resmen deliye döndü, Burak Yılmaz denedi ama olmadı Stefan Kuntzun o hamlesi sonrası...
18Portekiz-Türkiye maçına damga vurdu Resmen deliye döndü, Burak Yılmaz denedi ama olmadı Stefan Kuntzun o hamlesi sonrası...
19Portekiz-Türkiye maçına damga vurdu Resmen deliye döndü, Burak Yılmaz denedi ama olmadı Stefan Kuntzun o hamlesi sonrası...

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Portekiz-Türkiye maçına damga vurdu! Resmen deliye döndü, Burak Yılmaz denedi ama olmadı! Stefan Kuntz'un o hamlesi sonrası...

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