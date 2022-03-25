Portekiz-Türkiye maçına damga vurdu! Resmen deliye döndü, Burak Yılmaz denedi ama olmadı! Stefan Kuntz'un o hamlesi sonrası...
A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Ev sahibi takım finale yükselirken Milli Takım'ın Dünya Kupası umutları sona erdi. Heyecan dolu karşılaşma yüksek tempoda oynandı. Müsabakanın ilk yarısında yaşanan pozisyon maçın önüne geçti. İşte son dakika haberinin detayları...
Zorlu mücadelede Türk taraftarlar, Avrupa'nın dört bir yanından Portoya gelerek A Milli Takımı yalnız bırakmadı. Ay-yıldızlı taraftarlar, karşılaşma öncesi A Milli Takıma stat dışında ve karşılaşma sırasında büyük ilgi gösterdi ve yoğun destekte bulundu. Ayrıca birçok Türk taraftarın Portekiz tribünlerine de bilet aldığı gözlendi.
KUNTZ'DAN SÜRPRİZ 3'LÜ TERCİHİ
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, sürpriz bir karar alarak sahaya 3-4-3 formasyonuyla çıktı.
Kalede Uğurcan'a görev veren Alman teknik adam, 3'lü savunmada Ozan Kabak, Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü'ye şans verdi. Orta 4'lüde Zeki Çelik, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu görev alırken, ileri 3'lüde Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu ve Burak Yılmaz forma giydi.
15'inci dakikada Portekiz öne geçti. Ronaldo'nun pasıyla buluşan Jota, ceza sahası dışındaki Bernardo Silva'yı gördü. Bu oyuncunun bekletmeden sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın müdahalesinin ardından direkten döndü. Dönen topa hareketlenen Otavio'nun altıpas içerisinde yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 1-0.