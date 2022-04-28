Fenerbahçe'de yıldız oyuncu Serdar Aziz'le ilgili flaş gelişme!

Fenerbahçe'de bu sezon alternatif olarak görülen fakat Szalai'nin sakatlığı sonrası formayı kapan Serdar Aziz sezonun son bölümünde performansıyla öne çıkan isimler arasında yer aldı. Sarı Lacivertlilerin İsmail Kartal ile yakaladığı çıkışın mimarlarında olan Serdar Aziz'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Tecrübeli futbolcunun geleceği netlik kazanmaya başladı.

Takvim'de yer alan habere göre yönetim son dönemin en başarılı isimlerinden biri olarak ön plana çıkan Serdar Aziz'le her konuda anlaşma sağladı. Tecrübeli yıldızın menajeri Haluk Canatar'la yapılan son görüşmede aradaki tüm pürüzlerin giderildiği ve Serdar'ın Fenerbahçe ile kısa süre içinde resmi imzayı atacağı öğrenildi.

Habere göre 31 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık anlaşma sağlandı. Özellikle İsmail Kartal'ın teknik direktörlük koltuğuna oturması ve 4'lü savunmaya geçmesinin ardından takımın banko isimlerinden biri olan Serdar Aziz performansıyla herkesin beğenisini kazanıyor.

Son 9 maçta da ilk 11'de yer alan milli futbolcu, Fenerbahçe'nin müthiş serisinde önemli bir pay sahibi oldu. Bu sezon Süper Lig'de 22 maçta forma giyen Serdar Aziz takımına 1 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu.