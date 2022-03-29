Prostat kanserinin tanı ve tedavisi nasıl yapılır?

Prostat kanseri erkeklerde en sık izlenen kanser türü olup, Batı kaynaklarına göre tüm kanser vakalarının 4’te 1’lik kısmını oluşturmaktadır. Ülkemizde akciğer kanseriyle birlikte erkeklerde en sık izlenen kanser türünü oluşturmaktadır. Bir erkeğin yaşamı boyunca prostat kanserine yakalanma riskinin yüzde 15 ila 20 oranında olduğu belirtilmektedir. Oldukça sık izlenen bu kanser türünün erken tespit edilmesi oldukça önemlidir çünkü son evrelere kadar herhangi bir semptom ya da bulguya yol açmamaktadır. Prostat kanserini tespit edebilmek için 50 yaşından sonra rutin olarak her erkeğe kanda PSA düzeyinin ölçülmesinin ve parmakla rektal muayene yapılmasını önermekteyiz. Birinci derece akrabalarda prostat kanseri varsa muayenenin 45 yaşına çekilmesini ve yılda bir yapılmasını önermekteyiz.