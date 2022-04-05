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    SağlıkKanser hastaları için 10 beslenme önerisi! Tedavi sürecini olumlu etkiliyor, yaşam kalitesini artırıyor
    HaberlerSağlık Haberleri Kanser hastaları için 10 beslenme önerisi! Tedavi sürecini olumlu etkiliyor, yaşam kalitesini artırıyor
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    Kanser hastaları için 10 beslenme önerisi! Tedavi sürecini olumlu etkiliyor, yaşam kalitesini artırıyor

    Kanser hastalarının nasıl besleneceği günümüzde en çok tartışılan konular arasında yer alıyor. Diyabet, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları gibi pek çok kronik hastalıkta olduğu gibi, kanserde de beslenme büyük önem taşıyor. Kanser hastalığında kilo kaybının önlenmesi, enfeksiyona yatkınlığın azalması ve hastanede yatış süresinin kısalmasına da katkı sağlayan yeterli ve dengeli beslenme programları hastanın yaşam kalitesini artırırken, iyileşme sürecinin de daha konforlu olmasını sağlıyor. Özellikle Akdeniz tipi diyetin kanser hastaları için olumlu sonuçları olabileceğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Ceyda Nur Çakın, kanser haftasında hastaların nasıl beslenmesi gerektiği ile ilgili bilgi verdi.

    05.04.2022 - 13:07 |
    Kanser hastaları için 10 beslenme önerisi! Tedavi sürecini olumlu etkiliyor, yaşam kalitesini artırıyor

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