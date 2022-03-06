Grip belirtilerini anında yok ediyor, sinüsleri temizliyor, doğal şifa kaynağı

D VİTAMİNİ

Güneş ışığı ile vücut tarafından üretilen D vitamini eksikliğine, özellikle kış aylarında güneşten daha uzak kalınması nedeniyle daha fazla rastlanılmaktadır. Bu nedenle de grip ve soğuk algınlığı için de yine risk oluşturmaktadır. Özellikle güneş ışığından mahrum kalınan bu mevsimde doktor tavsiyesiyle D Vitamini desteği almak gerekebilmektedir.