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    SağlıkGrip belirtilerini anında yok ediyor, sinüsleri temizliyor, doğal şifa kaynağı
    HaberlerSağlık Haberleri Grip belirtilerini anında yok ediyor, sinüsleri temizliyor, doğal şifa kaynağı
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    Grip belirtilerini anında yok ediyor, sinüsleri temizliyor, doğal şifa kaynağı

    Soğuk havanın etkisiyle grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklarda yayılmalar artıyor. Bu tür hastalıklardan korunmanın en önemli yolu bağışıklık sistemini güçlü tutmak. Hastalığa yakalanmadan ya da ilk belirtiler ortaya çıktığında doğru beslenerek önleyici tedbirler almak büyük önem taşıyor. Beslenme Danışmanı Uz. Dyt. Yeşim Temel Özcan, grip ve soğuk algınlığı ile mücadelede yardımcı olan gıdalar hakkında bilgi verdi. Peki gribal enfeksiyonlara karşı doğal yöntemler nelerdir? İşte gribal enfeksiyonlara karşı doğal yöntemler...

    • 06 Mart 2022 - 10:58 • Son Güncelleme:
    • 06 Mart 2022 - 10:58 • Son Güncelleme:
    1Grip belirtilerini anında yok ediyor, sinüsleri temizliyor, doğal şifa kaynağı

    Kış mevsimi itibariyle grip ve soğuk algınlığı sıklıkla karşılaşılan şikayetlerin başında gelir. Zayıflayan bağışıklık, yetersiz beslenme ile de birleşince soğuk havalarda soğuk algınlığı ve gribe yakalanmak kaçınılmaz olmaktadır.

    2Grip belirtilerini anında yok ediyor, sinüsleri temizliyor, doğal şifa kaynağı

    Bu hastalıklar özellikle çocuklar, hamileler ve 65 yaş üstü yetişkinler için tehlike oluşturabilmektedir. Bu nedenle gribe karşı korunmada ve ilk belirtiler ortaya çıktığında önlem almak gerekmektedir. Grip ve soğuk algınlığı ile mücadelede yardımcı olan bitki ve besinlerden bazıları şunlardır;

    3Grip belirtilerini anında yok ediyor, sinüsleri temizliyor, doğal şifa kaynağı

    Bağırsak florasının dengelenmesi bağışıklık sistemini destekleyeceği gibi özellikle fermente sebzede ve suyunda bulunan laktik asit bakterileri enfeksiyon ile mücadelede yardımcı olmaktadır. Bağırsak florasının düzenlenmesinde probiyotikleri tamamlayan bir diğer mekanizma da prebiyotiklerdir.

    4Grip belirtilerini anında yok ediyor, sinüsleri temizliyor, doğal şifa kaynağı

    Kalın bağırsaklarda yaşayan probiyotikler, prebiyotikleri besin kaynağı olarak kullanmaktadırlar. Soğan, enginar, sarımsak, hindiba, şeker pancarı, brokoli, pırasa, yer elması, avokado, balkabağı, ev yapımı yoğurt, tatlı patates, turp en iyi prebiyotik kaynaklarındandır.

    5C VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER

    C VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER

    Bağışıklığı ve beyaz kan hücrelerini uyararak griple mücadelede büyük destek olmaktadır. Yeterince meyve ve sebze tüketmek; gerekli durumda hekim tavsiyesiyle C vitamini desteği almak önemlidir. Bu gıdaların organik olanlarını tüketmek gerekmektedir.

    6Grip belirtilerini anında yok ediyor, sinüsleri temizliyor, doğal şifa kaynağı

    Yemeklerle birlikte alındığında biyo-yararlılığı artırır, gıdalardaki demir emilimini hem maksimuma çıkarır, hem de olası bir mide rahatsızlığını önler. En yüksek C vitamini barındıran başlıca besinler şunlardır: Brokoli, kivi, portakal, biber çeşitleri, ananas, pembe greyfurt.

    7D VİTAMİNİ

    D VİTAMİNİ

    Güneş ışığı ile vücut tarafından üretilen D vitamini eksikliğine, özellikle kış aylarında güneşten daha uzak kalınması nedeniyle daha fazla rastlanılmaktadır. Bu nedenle de grip ve soğuk algınlığı için de yine risk oluşturmaktadır. Özellikle güneş ışığından mahrum kalınan bu mevsimde doktor tavsiyesiyle D Vitamini desteği almak gerekebilmektedir.

    8ÇİNKO İÇEREN BESİNLER

    ÇİNKO İÇEREN BESİNLER

    Çinko insan vücudunda 200 den fazla enzimin aktivitesinde görevli bir kofaktördür. Bağışıklık sistemini güçlendirici ve güçlü bir antiviral etkisi vardır. Gribal bir enfeksiyon durumunda kişinin doktorundan destek alarak çinko desteğine başlaması gribal enfeksiyonla mücadelede yardımcı olmaktadır. En iyi çinko kaynaklarından bazıları kabak çekirdeği, kaju, deniz mahsulleri, yumurta, serbest gezen hayvan etleri, mantar, nohut,ıspanak olarak sıralanmaktadır.

    9EKİNEZYA

    EKİNEZYA

    İltihapla savaşma (antiinflamatuvar) özelliğe sahip bir bitki olması nedeniyle özellikle bronşial şikayetlerin azalmasında etkili olmaktadır. Özellikle maya ve diğer mantarlarla mücadelede ekinezya bitki özleri ve çayı kullanılabilmektedir.

    10MÜRVER

    MÜRVER

    Balgam söktürücü etkisi nedeniyle özellikle bronşial şikayetlerin rahatlatılmasına yardımcı olmaktadır. Sinüslerdeki enfeksiyonun boşaltılmasını ve ağrının rahatlatılmasını sağlamaktadır.

    11Grip belirtilerini anında yok ediyor, sinüsleri temizliyor, doğal şifa kaynağı

    Mürveri, sıcak su içerisinde 5-7 dk. demleyerek çay şeklinde tüketmek önemlidir.

    12KEKİK YAĞI

    KEKİK YAĞI

    Güçlü bir antiviraldir. Enfeksiyonla savaşmak, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı gibi belirtileri hafifletmek için kullanılmaktadır. Ayrıca temiz hava almak, hafif ve sıvı ağırlıklı beslenmek, bol su içmek, limon, zencefil ve tarçın karşımı çaylardan destek almak, soğan, sarımsak tüketmek yine gribal enfeksiyonlarla mücadelede yardımcıdır.

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