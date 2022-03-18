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    SağlıkEnfeksiyonla savaşan doğal antibiyotik! Sabahları yemek yeterli, zararlı bakterileri öldürüyor, bağışıklığı güçlendiriyor...
    HaberlerSağlık Haberleri Enfeksiyonla savaşan doğal antibiyotik! Sabahları yemek yeterli, zararlı bakterileri öldürüyor, bağışıklığı güçlendiriyor...
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    Enfeksiyonla savaşan doğal antibiyotik! Sabahları yemek yeterli, zararlı bakterileri öldürüyor, bağışıklığı güçlendiriyor...

    Kansere karşı koruyor, bağışıklığı güçlendiriyor. Enfeksiyonlarla savaşan doğal antibiyotik! Sabahları tüketmek yeterli oluyor. Zararlı bakterileri öldürüyor. Bu besinler birçok hastalığa karşı koruyor ve düzenli tüketildiğinde faydaları daha kalıcı oluyor. İçerdikleri değerler güçlü olduğu için doğal bir şifa kaynağı. Özellikle bazı besinleri çiğ tüketmek daha çok faydalı oluyor. Ancak aşırı tüketmemek gerekiyor. Fazla tüketimde faydadan çok zarar getiriyor. İşte antibiyotik etkisi sağlayan doğal besinler...

    • 18 Mart 2022 - 09:43 • Son Güncelleme:
    • 18 Mart 2022 - 09:43 • Son Güncelleme:
    1Enfeksiyonla savaşan doğal antibiyotik Sabahları yemek yeterli, zararlı bakterileri öldürüyor, bağışıklığı güçlendiriyor...

    Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili, "Birçok besin bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı korur. Antibiyotik görevi gören besinlerle bağışıklık sisteminizi doğal formüllerle güçlendirmeniz mümkün" dedi. Peki, doğal antibiyotik göre gören besinler hangileridir?

    2SARIMSAK, SOĞAN

    SARIMSAK, SOĞAN

    Özellikle çiğ tüketildiğinde içeriğindeki sülfürlü bileşikler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren, kansere karşı koruyan sarımsak hücre onarımını kolaylaştırıyor ayrıca helikobakter pilori gibi bazı bakterilerin çoğalmasını önlüyor.

    3Enfeksiyonla savaşan doğal antibiyotik Sabahları yemek yeterli, zararlı bakterileri öldürüyor, bağışıklığı güçlendiriyor...

    Ancak aşırı tüketimi vücutta kanamalara yol açabiliyor. Kokusundan dolayı pek çok kişinin tüketiminden kaçındığı sarımsağa her gün iki diş sofrada yer vermek çok faydalı. Aynı aileden olan soğan da hücre hasarına karşı koruyan ve bağışıklığı kuvvetlendiren çok güçlü bir antioksidan.

    4KEFİR

    KEFİR

    Kefir, hele de mikropların kol gezdiği bugünlerde vücut direncini artırmada birebir. Son yıllarda yapılan tüm çalışmalar, düzenli tüketildiğinde kefirin üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu olduğunu ortaya koyuyor.

    5Enfeksiyonla savaşan doğal antibiyotik Sabahları yemek yeterli, zararlı bakterileri öldürüyor, bağışıklığı güçlendiriyor...

    Kefir, gribal enfeksiyonlara karşı korurken, bağırsakta kanser oluşturan etkenleri engelliyor, probiyotik özelliği sayesinde sindirim sistemine yararlı oluyor. Ayrıca sinirsel rahatsızlıklara, iştahsızlık ve uykusuzluğa karşı da fayda sağlıyor. Ülser yüksek tansiyon , bronşit ve astım hastalarının tedavisinde de kullanılan kefir hem çocukların hem yetişkinlerin mutlaka tüketmesi gereken bir besin.

    6ISPANAK

    ISPANAK

    Bağışıklık sisteminin süper besinlerinden biri olan ıspanakta A,B,C ve E vitaminleri ile kalsiyum, magnezyum, quarcetin hepsi bir arada bulunuyor.

    7Enfeksiyonla savaşan doğal antibiyotik Sabahları yemek yeterli, zararlı bakterileri öldürüyor, bağışıklığı güçlendiriyor...

    Enfeksiyonları önleyip, bağışıklığı güçlendiren ıspanağın içinde bol miktarda bulunan C vitamini ve folik asit sadece vücudu korumakla kalmıyor, aynı zamanda enfeksiyonlarla savaşıyor. Kalp dostu olan ıspanak beyin yaşlanmasını geciktirici etkiye de sahip. Sağlık vadeden ve tam da mevsimi olan doğanın bu mucizevi besinini bol bol tüketin.

    8TURP

    TURP

    "Turp gibi olmak" deyiminin boşuna söylenmediği aşikar. Zira içerisindeki zengin C vitamini, folik asit, fosfor ve yüksek diyet lifi sayesinde tam bir sağlık kaynağı. Çok güçlü bir antioksidan olan turp, soğuk algınlığı gibi hastalıkların tedavisinde birebir. Yüksek lifi sayesinde sindirim ve boşaltım sistemini destekliyor, öksürüğe iyi geliyor.

    9Enfeksiyonla savaşan doğal antibiyotik Sabahları yemek yeterli, zararlı bakterileri öldürüyor, bağışıklığı güçlendiriyor...

    Turpu güzelce yıkayıp üst kısmından kesip içerisini oyun. (İçinden çıkan parçaları atmayıp salatada kullanın. Oyduğunuz kısmına bal koyun) Bir su bardağının üzerine oturtun. Turpa alttan çok minik bir çizik atın ki, içerisine koyduğunuz bal turp suyu ile özdeşleşip bardağa akabilsin. Bir gece bekletip sabah-akşam içerek 2 yaş üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde fayda sağlayabilirsiniz. Turpun en az kendisi kadar faydalı olan yapraklarını da salatalarınızda değerlendirebilirsiniz.

    10BROKOLİ

    BROKOLİ

    Fitoterapi, Beslenme ve Diyet Uzmanı Bilgili, "Brokoli, içerdiği sulforan maddesi sayesinde antioksidan aktivite göstererek bağışıklığı destekler. C vitamini ve E vitaminini bir arada içerdiği için bağışıklık sistemini uyarır" diyor.

    11Enfeksiyonla savaşan doğal antibiyotik Sabahları yemek yeterli, zararlı bakterileri öldürüyor, bağışıklığı güçlendiriyor...

    ABD'de yapılan araştırmada, çoğunlukla sigaranın sebep olduğu ve her yıl tüm dünyada 100 binlerce insanın ölümüne yol açan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'nın (KOAH) hasarının engellenmesinde, brokolide bulunan bu "sülforapan" maddesinin etkili olduğu ortaya çıktı. Brokolinin içeriğindeki vitaminler sebebiyle birçok hastalığa karşı kalkan olduğu ortaya çıktı.

    12ZENCEFİL

    ZENCEFİL

    Doğanın mucizevi besinlerinden zencefil aşırıya kaçmamak koşuluyla üst solunum yolu enfeksiyonları ve gripten kansere dek birçok fayda sağlıyor. Sindirimi ve hazmı kolaylaştırmasının yanında mide bulantısına iyi gelen, kolesterolü düşüren ve kanın pıhtılaşmasını engelleyen zencefilin ağrı kesici özelliği de bulunuyor.

    13Enfeksiyonla savaşan doğal antibiyotik Sabahları yemek yeterli, zararlı bakterileri öldürüyor, bağışıklığı güçlendiriyor...

    ABD'de Michigan Üniversitesi'nde yapılan bir dizi araştırma, zencefilin yakın gelecekte kanser tedavisinde de kullanılabileceğini ortaya koydu. Taze zencefili rendeleyip içine limon ve bal koyarak elde ettiğiniz karışımdan sabahları bir tatlı kaşığı yiyerek bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz.

    14KIRMIZI BİBER

    KIRMIZI BİBER

    Kırmızıbiber C vitamini ve potasyumdan zengin bir besin. İçerisinde bolca bulunan C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirirken potasyum kalp krizi riskini azaltıyor.

    15Enfeksiyonla savaşan doğal antibiyotik Sabahları yemek yeterli, zararlı bakterileri öldürüyor, bağışıklığı güçlendiriyor...

    Ağrı kesici ve iltihap çözücü etkisinin yanında kolesterolü düşürüyor, mide asidini düzenliyor ve mikrop öldürücü özelliğiyle kış aylarında şifa kaynağı olarak öne çıkıyor. Gerek taze gerekse kurutulmuş kırmızı bibere sofralarınızda yer vererek hem lezzet hem sağlık açısından faydalanabilirsiniz.

    16KİVİ

    KİVİ

    Antioksidan özelliği sayesinde bağışıklığı güçlendiren kivi tam bir C vitamini deposu. Öyle ki portakaldan daha fazla C vitamini içeren bir adet kivide günlük alınması gereken C vitamini ihtiyacından daha fazlası var.

    17Enfeksiyonla savaşan doğal antibiyotik Sabahları yemek yeterli, zararlı bakterileri öldürüyor, bağışıklığı güçlendiriyor...

    İçindeki pektin sayesinde vücudu toksinlerden arındırırken DNA'yı koruyor. Kan şekeri kontrolü için yararlı olan kivi, içeriğindeki lif sayesinde sindirimi kolaylaştırıyor, kolesterolü dengeliyor. İngiltere'de yapılan araştırmalar küçük çocuklarda öksürme, hapşırma, nefes darlığı gibi bazı hastalıklarda kivinin olumlu etki yaptığını ortaya koyuyor.

    18PIRASA

    PIRASA

    Sağlığa faydaları çok yüksek olan pırasa tam bir kalp dostu besin. İçerdiği flavonoid ve kamferol sayesinde kan damarlarında meydana gelen hasarları gidermeye yardımcı oluyor.

    19Enfeksiyonla savaşan doğal antibiyotik Sabahları yemek yeterli, zararlı bakterileri öldürüyor, bağışıklığı güçlendiriyor...

    Sülfürlü bileşikler sayesinde de özellikle kolon kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüne karşı koruyucu etkisi bulunuyor. Ancak çok yüksek miktarda tüketildiğinde kalsiyumun vücutta kullanılmasını olumsuz etkileyebilir.

    20Enfeksiyonla savaşan doğal antibiyotik Sabahları yemek yeterli, zararlı bakterileri öldürüyor, bağışıklığı güçlendiriyor...

    Gaz yapan bir sebze olduğu için sindirim sistemi sorunları yaşayanların çok iyi pişirerek ve az miktarda tüketmesinde fayda var. Pırasayı sevmeyenler patates ile birlikte pişirerek püre haline getirilip çorbalarda tüketebilecekleri gibi, salatalara da soğan yerine doğrayabilir. Omlet ve menemene ilave ederek de kahvaltılarınızı daha sağlıklı hale getirebilirsiniz.

    21NAR

    NAR

    Gribal enfeksiyonlara karşı koruyan nar kalp ve damar dostu bir meyve. Bilgili, "1 nar günlük almamız gereken C vitamini ihtiyacımızın yarısını karşılamaktadır. İçerdiği polifenoller ve antosiyaninler sayesinde damar tıkanıklığını azaltıcı ve tansiyon düşürücü özellik göstermektedir.

    22Enfeksiyonla savaşan doğal antibiyotik Sabahları yemek yeterli, zararlı bakterileri öldürüyor, bağışıklığı güçlendiriyor...

    Kansere karşı koruyucu etkisi olan nar, fiziksel aktivite sonrası vücudun yorulmasını da geciktiriyor" diyor. Ancak bir avuç nar bir porsiyon meyveye denk geldiği için nar suyu tüketmek tansiyonu fazlaca düşürebilir ve gereksiz şeker alımına neden olabilir. O nedenle günde bir porsiyonu geçmeyecek ölçüde tüketilmesi gerekiyor.

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