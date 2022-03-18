Enfeksiyonla savaşan doğal antibiyotik! Sabahları yemek yeterli, zararlı bakterileri öldürüyor, bağışıklığı güçlendiriyor...

Ancak aşırı tüketimi vücutta kanamalara yol açabiliyor. Kokusundan dolayı pek çok kişinin tüketiminden kaçındığı sarımsağa her gün iki diş sofrada yer vermek çok faydalı. Aynı aileden olan soğan da hücre hasarına karşı koruyan ve bağışıklığı kuvvetlendiren çok güçlü bir antioksidan.