Emziren anneler dikkat! Doğru teknikle sütünüz çoğalabilir!

Annelerin ve anne adaylarının sorunlarından biri bebeğini doğru bir şekilde besleyebilmek. Bebekler yapıları gereği dünyaya emme, arama ve yutkunma refleksi ile dünyaya gelseler de annesini nasıl emmesi gerektiğini bilmeyebilir. Bu noktada annenin bebeğe yardımcı olması gerekir. Annelerin bu sıkıntısını fark eden ve geliştirdiği ürünle bu soruna çözüm sunan Emzirme Uzmanı Ebru Duman, Türkiye’de bir ilke imza attı. Doğru emzirme teknikleriyle annelere rehber olan Duman, “Annelerle yapmış olduğumuz görüşmeler sonrasında genellikle bebeğin doğru emzirme tekniği ile tutulmadığından emzirmenin başarısız olabildiğini keşfettik. Bu sorundan yola çıkarak emziren annelerin doğru tekniği kullanmasını kolaylaştırmak ve bebeklerin süt kanalındaki sütü kolaylıkla boşaltmasını sağlayabilecekleri bir ürün geliştirdik” dedi.

DOĞRU TEKNİKLE SÜTÜNÜZ ÇOĞALABİLİR

Bebeğin ihtiyaç duyduğu tüm vitamin, mineral, sıvı, karbonhidrat, protein ve yağ içeriğinin tamamının anne sütü ile karşılandığını vurgulayan Duman, “Ne yazık ki anneler bebekleri doğru şekilde emmediği için telaşa kapılıyor ve hatta mama tüketimine başvuruyor. Özellikle yeni doğan bebeklerde hiç önermediğimiz bir yöntem. Annelerin mutlaka doğru emzirme tekniği ve dengeli beslenmeyle sütün gelmesini sağlamalıdır” diye konuştu.

BU TEKNİK KOLAYLIK SAĞLIYOR

Emzirmenin desteklenmesini sağladıklarını söyleyen Duman, “Emzirme eğitimlerinde annelere ‘C’ tutma tekniği gösteriliyor. Geliştirdiğimiz bu sütyen sayesinde desteklenen teknik büyük kolaylık sağlıyor. İçerisinde sıkıştırılmış süngerden, el yumuşaklığında destek aparatları bulunuyor. Sütyeni takıp emzirmek için bebeğinizi kucağınıza aldığımızda sütyenin içerisindeki aparatlar göğsün altında kalıyor ve sütle dolu olan ağırlığı taşıyarak bebeğinizin çenesine ağırlık vermeden sütünüzü kanaldan boşaltmanızı kolaylaştırıyor” dedi.

NE KADAR EMMESİ GEREKTİĞİNİ KİLO TAKİBİYLE KARAR VERİN!

Annelerin doğru emzirme tekniğini uyguladığı zaman sütlerinin çoğalmasını sağlayabileceklerinin altını çizen Emzirme Uzmanı Duman bunun tam tersi yapıldığında da sütün fazlalaşamayabileceğini söyledi.

“Vücut süt tüketimi yaptığında yeni üretim yapılması gerektiği emrini beyne gönderiyor. Elbette, sütün kanaldan boşaltılma süresi her bebekte farklıdır. Bu süre bazı bebeklerde 10 dakika bazı bebeklerde 15-20 dakikayı bulabilmektedir” diyen Duman, ayrıca bebeklerinin ne kadar emmesi gerektiğini kilo takibi ile karar verebileceklerini, bebeklerin haftalık en az 150 gram alması gerektiğini söyledi.