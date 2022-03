Down sendromlu çocukların gelişimini desteklemenin yolları hakkında bilgi veren Ergoterapi Uzmanı Ebru Şirin, down sendromu ve ergoterapi uygulamalarını anlattı.

YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK HEDEFLENİYOR

Down sendromlu çocukların gelişimi ve yaşam kalitesinin artırılmasında ergoterapi uygulamalarının olumlu etkileri olduğunu kaydeden Ebru Şirin, “Down sendromlu çocuklar, akranlarıyla aynı aşamada bağımsızlık ve öz bakım becerilerini sağlayabilmek için desteğe ihtiyaç duyabilmektedirler. Down sendromlu çocukların hepsi aynı becerilerde etkilenmese de çoğunlukla dikkat ve organizasyon, kaba ve ince motor beceriler, duyusal entegrasyon problemleri yaşayabilmektedirler. Bu durum sosyal iletişim becerilerinden öz bakım becerilerine kadar birçok faktörü olumsuz etkileyebilmektedir. Ergoterapistler Down sendromlu çocuklarla ve onların aileleriyle birlikte en yüksek düzeyde bağımsızlık ve yaşam kalitesine ulaştırmaya yardımcı olmak için çalışmaktadır.” diye konuştu.

EĞİTİM YAŞAM BOYU DEVAM ETMELİ

Down sendromlu bireylerin eğitime mümkün olan en kısa süre içinde başlaması gerektiğini kaydeden Şirin, “Down sendromlu bireyler ayrıca yaşam boyu ihtiyaç duydukları her yaşta bu eğitimlere devam edilmelidir. Belirli bir yaş sınırı koymaktansa, en erken dönem içerisinde terapi süreci başlanmalı ve desteklenmelidir. Böylelikle günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız, sosyal ve aktif çocuklar olmalarını sağlayabilmekteyiz.

SOSYAL İLETİŞİMİ DESTEKLEYİCİ HER TÜRLÜ DESTEK VERİLMELİDİR

Down sendromlu bireylerin sosyal hayata adapte olmaları için yapılması gerekenlere de değinen Ebru Şirin, “Down sendromlu bireyler soysal hayata adapte olmaları için aldıkları eğitim sürecini, günlük yaşamlarına da entegre etmelerine destek olmalıyız. Bu destek aile ve yakın çevresi ile olabilmektedir. Örneğin dışarı çıkmak, yürüyüş yapmak, bir restorana gitmek, yemek siparişini vermesi için motivasyon kazandırmak gibi. Yani sosyal iletişimini destekleyici her türlü destek, sosyal hayata adapte olmaları için yapılacak en iyi adımdır.” diye konuştu.

ÇOCUKLA ETKİLİ İLETİŞİM KURULMALI

Down sendromlu çocukların gelişimini desteklemenin en birincil yolunun ailenin çocukla etkili iletişim kurması olduğunu belirten Ergoterapi Uzmanı Ebru Şirin, “Bu etkili iletişimde, çocuğa açık, net ifadeler kullanmalı ve çocuğun seçimlerini göz önünde bulundurarak davranışlarına da yansıtmalıdırlar. Aileler çocuklarının gelişim basamaklarını dikkate alarak eğitmen ve uzmanların çocuk için hazırladığı programlar doğrultusunda aile içi çalışmaları destekleyebilirler. Bu uygulamalara ek olarak da günlük yaşam aktivitelerine katılımlarını çoğaltarak, sosyal iletişimi artırmaya yönelik destekleyici müdahalelerde bulunabilirler. Bu süreçte en temel şey çocuğun motivasyonunu göz önünde bulundurmaktır.” diye konuştu.