Bakan Koca: Hiçbir kanser türüne karşı risk almayın

Sağlık Bakanı Koca, 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "En yaygın kanserlerden biri meme kanseridir.

Ülkemizde 1 yıl içinde 18 bin kadına meme kanseri tanısı konmaktadır. Meme kanseri, bakanlığımızca yürütülen tarama programları ile erken teşhis edilebilmektedir. Hiçbir kanser türüne karşı risk almayın" dedi.