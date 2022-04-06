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    SağlıkBakan Koca: Hiçbir kanser türüne karşı risk almayın
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    Bakan Koca: Hiçbir kanser türüne karşı risk almayın

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 1 yılda 18 bin kadına meme kanseri tanısı koyulduğunu belirterek, "Meme kanseri, bakanlığımızca yürütülen tarama programları ile erken teşhis edilebilmektedir. Hiçbir kanser türüne karşı risk almayın" dedi.

    06.04.2022 - 12:11 |
    Bakan Koca: Hiçbir kanser türüne karşı risk almayın

    Sağlık Bakanı Koca, 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "En yaygın kanserlerden biri meme kanseridir.

    Ülkemizde 1 yıl içinde 18 bin kadına meme kanseri tanısı konmaktadır. Meme kanseri, bakanlığımızca yürütülen tarama programları ile erken teşhis edilebilmektedir. Hiçbir kanser türüne karşı risk almayın" dedi.

    Bakan Koca: Hiçbir kanser türüne karşı risk almayın

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