Kış mevsiminin vazgeçilmez çorbalarından birisi de tarhana çorbasıdır. Tarhana tozu, sade yoğurt , un ve kırmızı biber, domates, soğan gibi rendelenmiş sebzelerin karıştırılarak birkaç gün mayalanmaya bırakılan kalın bir hamur haline getirilmesiyle hazırlanır . Daha sonra macun bölünür, kurutulur ve ufalanarak tarhana tozu elde edilir. Tarhana çorbası hem lezzetli hem de sağlıklı bir çorba olması sebebiyle çok sık tüketilmektedir. Bu nedenle tarhana çorbasının nasıl yapıldığı ve püf noktalarının neler olduğunun bilinmesi gerekmektedir.

TARHANA ÇORBASI TARİFİ

Tarhana çorbası içerisinde bulunduğu vitamin bakımından oldukça faydalıdır. Özellikle A, B ve C vitamini bulunan tarhana çorbası B vitamini bakımından oldukça zengin bir besin olmaktadır. Bunun dışında kalsiyum, çinko, demir, iyot, kükürt ve bol miktarda fosfor barındırmaktadır.

Tarhana çorbası sahip olduğu vitamin ve mineraller sebebiyle pek çok kişi tarafından araştırılmaktadır. Tarhana çorbasını yapabilmek için ilk olarak gerekli malzemelerin hazır edilmesi gerekmektedir. Tarhana çorbası için gerekli malzemeler şunlardır:

- 3 yemek kaşığı toz tarhana

- 5 su bardağı su

- 1 yemek kaşığı kuru nane

- 1 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 diş sarımsak

TARHANA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Tarhana çorbası yapabilmek için bu malzemelerin eksizsiz olarak hazır edilmiş olması gerekir. Malzemeler hazır olduktan sonra tarhana çorbası adım adım şu şekilde yapılmaktadır:

- İlk olarak 3 yemek kaşığı toz tarhana 1saat su içerisinde bekletilmelidir.

- Daha sonra tencere içerisinde yağ, nane ve salça hafif karıştırılmalı ve 4 su bardağı su ve ezilmiş tarhana ilave edilmelidir.

- Üzerine tuz eklendikten sonra bir süre karıştırılmalıdır.

- Kaynamaya başlayınca 5 dakika beklenmelidir.

- 5 dakika kaynayan tarhana servis için hazır olur.

TARHANA ÇORBASI PÜF NOKTALARI

Tarhana çorbası doğan bir antibiyotik olarak bilinmekte ve tüketilmesi oldukça fayda sağlamaktadır. Fakat tarhana çorbası yaparken bazı noktalara dikkat edilmesi gerekir. Özellikle tarhana çorbası yaparken topaklanmaması için sürekli karıştırılması çok önemlidir. Bununla birlikte baharatların doğru bir şekilde belirlenmesi gerekir.

Tarhana çorbası yapılırken ağır ve acı olmaması için domates salçası kullanımı önerilmektedir. Un tarhanası yapılırken sürekli karıştırılmalıdır. Bununla birlikte tarhana çorbasına damak tadına göre toz acı biber de eklenebilmektedir.

TARHANA ÇORBASININ FAYDALARI

Tarhana çorbası lezzetli olmasının yanı sıra pek çok faydası ile de bilinmektedir. Tarhana çorbasının insan vücuduna olan faydaları şunlardır:

- Vücut içerisinde tuz atılmasına yardımcı olması sebebiyle diyabet hastalarına önerilen besinlerden birisidir.

- Yoğurt ve pek çok bitki ile kullanıldığı zaman sindirimi kolaylaştırmaktadır.

- Bağışıklığı güçlendirmesinin yanı sıra soğuk algınlığı gibi gribal enfeksiyonlara yakalanma riskini düşürmektedir.

- Kemik gelişimini desteklemektedir.

- Tarhana çorbası kötü kolesterolü azaltmaktadır. Yüksek tansiyonu düşürmektedir.

- Cilt üzerinde oluşan kırışıklıkları geciktirir ve saç dökülmesini azaltmaktadır.

- İçerisindeki karbonhidrat ile yorgunluğa iyi gelmektedir.

- bebekler için süt ile yapılan tarhana ideal bir besin olmaktadır.

- Kişilerde zihinsel gelişimi desteklemeye yardımcı olur.