Yöresel Ortadoğu yemekleri dünyanın neresinde olusanız olun mutlaka dikkatinizi çeker. Tatlılarıyla meşhur her ülkenin kendine has bir tarifi vardır. Lübnan geceleri tatlısı da öye bir tatlı. Benzeri olabilecek pek çok çeşiti vardır. Her ülkede farklı yapılır ama ana fikir hep aynıdır. Lübnan Mutfağı’nın favorisi Lübnan geceleri tatlısı da hafif tatlılar arasında yer alıyor. Yeni, farklı tatlı tarifi arayanlara damakları çatlatacak tatlı tarifi hazırladık. Peki, Lübnan geceleri tatlısı nasıl yapılır? İşte hafif tatlı arayanlara nefis Lübnan geceleri tatlısı tarifi ve yapılışı!

LÜBNAN GECELERİ TATLISI TARİFİ

Malzemeler

1 litre süt,

1 su bardağı irmik,

2 yemek kaşığı gül suyu.

Üzeri için ise

250 gr kaymak,

1 su bardağı ceviz içi-badem,

2 orta boy muz

Şerbet için gerekli olan malzemeler arasında 3 su bardağı şeker, 1 su bardağı su, yarım kahve fincanı gül suyu ve bir damla limon bulunuyor.

LÜBNAN GECELERİ TATLISI NASIL YAPILIR?

Nefis Lübnan geceleri tatlısı yapımı oldukça kolay. Tatlının yapımına ilk olarak irmik, süt ve gül suyu bir tencereye koyarak başlıyoruz. Kıvamlı bir hal alıncaya kadar kısık ateşte irmikler ağır ağır pişirilir. İrmikli karşımı pişirdikten sonra sunum yapılmak istenilen kaba alın. Şerbet için bir tencereye şeker, su ve limon konulur ve kaynatılır. Soğuyan irmikli karışımın üzerine ilk önce kaymak sürülür. Daha sonra üzerine muz, ceviz ve badem eklenilir. Tatlının üzerine en son hazırlanan şerbet dökülür.

Afiyet olsun.