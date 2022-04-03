Ramazanda uzun süren açlık ve azalan öğünler nedeniyle besinler kadar içilen içecekler de yeterli ve dengeli beslenme, ramazanı sağlıklı geçirmek için oldukça önem taşıyor. Özellikle, maden suyu tercih edildiğinde vücut için gerekli olan besin ögeleri alıyor ve sindirim sonrası yaşanan hazımsızlık ve kabızlık gibi sorunlar ortadan kalkıyor.

MADEN SUYU HEM İFTAR HEM SAHUR İÇİN UYGUN

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme Ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Şule Aktaç, Ramazanda madensuyu tüketiminin faydalarını şöyle sıraladı:

“Maden suyu, ramazanda su ihtiyacını karşılarken, içerdiği magnezyum, kalsiyum, potasyum, bikarbonat, sodyum, demir ve çinko ile mineral eksikliklerini de giderdiği için özellikle iftarda tercih edilse de sahur için de uygundur. Sebze ve meyve ağırlıklı beslenen bireylerde daha fazla olmakla birlikte besin alımı günlük sıvı alımının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu nedenle sıvı ihtiyacının karşılanmasında doğru içeceklerin tercih edilmesi, besinlerle alınamayan vücut için gerekli olan besin ögelerinin alınmasına da yardımcı olur. Maden suyu ayrıca içindeki karbondioksit ile; tat tomurcukları üzerindeki hafif anestezik etkisiyle daha fazla susuzluk giderici etkisi bulunmaktadır” diye konuştu.

SİNDİRİM SİSTEMİ VE İNSÜLİN DÜZENİ İÇİN FAYDALI

Ramazan döneminde yaşanan sindirim sorunları için maden suyunu öneren Dr. Aktaç; “Ramazanda besin ve sıvı alım zamanlarının azalmasına bağlı olarak kabızlık görülebilmektedir. Sülfat içeriği yüksek maden suları, bağırsak hareketlerini artırarak, kabızlığı önlemeye yardımcı olmaktadır. Safra kesesi ve safra yapımı üzerine olumlu etkileri ile sindirim sistemi desteklemektedir. Maden suyunun karbondioksit içeriği mide salgısını artırarak sindirimi kolaylaştırmaktadır. Bikarbonatlı maden suları ise mide boşalmasını hızlandırarak gün boyu boş kalan ve dinlenen mideyi öğünler sonrası rahatlatarak hazımsızlığa iyi gelmektedir. Magnezyum bakımından zengin olan maden suları da, sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı olmaktadır. Magnezyum; insülinin düzenlenmesinde, şekerin kandan ve depolama için hücrelere taşınmasında yardımcı olmaktadır. Bu özelliklerinden dolayı magnezyum zengini maden suları, öğünler sonrası yükselen kan şekerinin dengelenmesini destekleyici özelliktedir” dedi.

Dr. Aktaç; maden suyu tercih ederken etiketlerine bakarak ihtiyaca uygun olanların tercih edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.