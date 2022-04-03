°
Şehir seçiniz
    BİST2.2520.82EURO16.270.16USD14.690.13ALTIN908.82 -0.54
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    RamazanRamazanda başucu içeceği! Susuzluğu gideriyor, kabızlığı önlüyor!
    HaberlerRamazan Haberleri Ramazanda başucu içeceği! Susuzluğu gideriyor, kabızlığı önlüyor!
    ABONE OL

    Ramazanda başucu içeceği! Susuzluğu gideriyor, kabızlığı önlüyor!

    Sağlıklı yaşam için önemli bir içecek olan maden suyunu Ramazan ayında da hem sahur hem iftarda tüketmek sağlığımızı korumanın en önemli yollarından biri. Maden suyu; susuzluk giderici etkisi, gün içinde ihtiyacımız olan mineralleri içermesi, sindirimi kolaylaştırıcı, hazımsızlığı ve kabızlığı önleyici etkisi nedeniyle Ramazanı sağlıkla geçirmek isteyenlerin başucu içeceği.

    03.04.2022 - 17:24 |
    Ramazanda başucu içeceği! Susuzluğu gideriyor, kabızlığı önlüyor!

    Ramazanda uzun süren açlık ve azalan öğünler nedeniyle besinler kadar içilen içecekler de yeterli ve dengeli beslenme, ramazanı sağlıklı geçirmek için oldukça önem taşıyor. Özellikle, maden suyu tercih edildiğinde vücut için gerekli olan besin ögeleri alıyor ve sindirim sonrası yaşanan hazımsızlık ve kabızlık gibi sorunlar ortadan kalkıyor.

    MADEN SUYU HEM İFTAR HEM SAHUR İÇİN UYGUN

    Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme Ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Şule Aktaç, Ramazanda madensuyu tüketiminin faydalarını şöyle sıraladı:

    “Maden suyu, ramazanda su ihtiyacını karşılarken, içerdiği magnezyum, kalsiyum, potasyum, bikarbonat, sodyum, demir ve çinko ile mineral eksikliklerini de giderdiği için özellikle iftarda tercih edilse de sahur için de uygundur. Sebze ve meyve ağırlıklı beslenen bireylerde daha fazla olmakla birlikte besin alımı günlük sıvı alımının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu nedenle sıvı ihtiyacının karşılanmasında doğru içeceklerin tercih edilmesi, besinlerle alınamayan vücut için gerekli olan besin ögelerinin alınmasına da yardımcı olur. Maden suyu ayrıca içindeki karbondioksit ile; tat tomurcukları üzerindeki hafif anestezik etkisiyle daha fazla susuzluk giderici etkisi bulunmaktadır” diye konuştu.

    Ramazanda başucu içeceği Susuzluğu gideriyor, kabızlığı önlüyor

    SİNDİRİM SİSTEMİ VE İNSÜLİN DÜZENİ İÇİN FAYDALI

    Ramazan döneminde yaşanan sindirim sorunları için maden suyunu öneren Dr. Aktaç; “Ramazanda besin ve sıvı alım zamanlarının azalmasına bağlı olarak kabızlık görülebilmektedir. Sülfat içeriği yüksek maden suları, bağırsak hareketlerini artırarak, kabızlığı önlemeye yardımcı olmaktadır. Safra kesesi ve safra yapımı üzerine olumlu etkileri ile sindirim sistemi desteklemektedir. Maden suyunun karbondioksit içeriği mide salgısını artırarak sindirimi kolaylaştırmaktadır. Bikarbonatlı maden suları ise mide boşalmasını hızlandırarak gün boyu boş kalan ve dinlenen mideyi öğünler sonrası rahatlatarak hazımsızlığa iyi gelmektedir. Magnezyum bakımından zengin olan maden suları da, sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı olmaktadır. Magnezyum; insülinin düzenlenmesinde, şekerin kandan ve depolama için hücrelere taşınmasında yardımcı olmaktadır. Bu özelliklerinden dolayı magnezyum zengini maden suları, öğünler sonrası yükselen kan şekerinin dengelenmesini destekleyici özelliktedir” dedi.

    Dr. Aktaç; maden suyu tercih ederken etiketlerine bakarak ihtiyaca uygun olanların tercih edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

    GÜNCEL HABERLER

    Elektrikle ilgili flaş karar! EPDK duyurdu, tarife değişti, aboneler artık...

    Elektrikle ilgili flaş karar! EPDK duyurdu, tarife değişti, aboneler artık...

    250 milyon lira vurgun yapan avukat tarlada yakayı ele verdi

    250 milyon lira vurgun yapan avukat tarlada yakayı ele verdi

    Balıkesir'de orman yangını

    Balıkesir'de orman yangını

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Elektrikle ilgili flaş karar! EPDK duyurdu, tarife değişti, aboneler artık...

    Elektrikle ilgili flaş karar! EPDK duyurdu, tarife değişti, aboneler artık...

    Sıradaki Haber
    250 milyon lira vurgun yapan avukat tarlada yakayı ele verdi

    250 milyon lira vurgun yapan avukat tarlada yakayı ele verdi

    Sıradaki Haber
    Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanıyor! Tamamen ücretsiz

    Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanıyor! Tamamen ücretsiz

    Sıradaki Haber
    Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, Ulusal Meclisi feshetti

    Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, Ulusal Meclisi feshetti

    Sıradaki Haber