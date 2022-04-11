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    Ramazan SofrasıRamazanda Pratik Beyti Tarifi: Evde beyti nasıl yapılır?
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    Ramazanda Pratik Beyti Tarifi: Evde beyti nasıl yapılır?

    Ramazan ayı içerisinde pek çok kişi birbirinden farklı tarifler deneyerek iftar sofralarını hazırlıyor. En sevilen kebap çeşitlerinden biri olan beyti ise evde kolaylıkla yapılabilen yemeklerden biridir. Beyti yapılışı, kolay ve malzeme bakımından kolay ulaşılabilir ürünler ile yapılabiliyor. Patlıcanlı beyti ve sade beyti gibi çeşitleri de kişilerin damak zevklerine göre farklılık gösterebiliyor. Peki, Evde beyti nasıl yapılır? Beyti için gerekli olan malzemeler neler? İşte beyti tarifi ve yapılışı…

    11.04.2022 - 16:50 |
    Ramazanda Pratik Beyti Tarifi: Evde beyti nasıl yapılır?

    Beyti Türk Mutfağı’ın en sevilen kebap çeşitlerinden biri. Ramazan ile birlikte iftar sofralarında lezzetli ve damağa hitap eden et yemeği arayanların ilk tercihlerinden biri de beyti. İftarda gözlere hitap eden, doyurucu ve lezzetli bir tarif arıyorsanız beyti tarihi tam size göre. Peki, Evde beyti nasıl yapılır? Beyti için gerekli olan malzemeler neler? İşte beyti tarifi ve yapılışı…

    BEYTİ TARİFİ

    Malzemeler

    2 adet yufka

    Yarım çay bardağı sıvıyağ

    Yarım çay bardağı ılık su

    400 gr. kıyma

    1 çay kaşığı tuz

    1 çay kaşığı karabiber

    1 çay kaşığı kimyon

    1 çay kaşığı toz biber

    1 orta boy rende haline getirilmiş soğan

    2 diş orta boy sarımsak

    1 kase yoğurt

    Tereyağı

    Nane

    Pulbiber

    BEYTİ NASIL YAPILIR?

    Ramazan ayında farklı tarifler her gün sofraya zenginlik kazandırmaktadır. Beyti kebabı geçmişten günümüze kadar uzanan kebap çeşitlerinden biridir. Evde kolaylıkla yapılan bu kebap özellikle ramazan ayında sofralarda yerini almaktadır. Ramazan için misafir ağırlayacak olan kişiler tarif arayışında beyti kebabını denemektedir.

    Beyti kebap tarifi için ilk olarak malzemeler eksiksiz bir şekilde hazırlanmaktadır. Öncelikle beyti için iç kıyma malzemeleri birleştirilmektedir. Daha sonra kıyma yaklaşık yarım saat boyunca buzdolabında dinlendirilir. Arından şekil verilerek yufka içerisinde koyularak sarma işlemi yapılır. Sarma işlemi tamamlanarak eşit parçalar halinde kesilir, fırında pişirilir. Üzerinde soslar eklenerek servisi yapılır

    EVDE BEYTİ NASIL YAPILIR?

     Evde beyti hazırlamak isteyen kişiler öncelikle kıyma için gerekli malzemeleri bir kapta birleştirerek kıvam alana kadar karıştırmaktadır. Ardından yarım saat buzdolabında bekleyen kıyma çıkarılır ve rulo halinde uzun şekil verilir. Bu sırada yufka içerisine sıvıyağ sürülür, şekil verilen kıymalar yufka içerisine koyularak rulo halinde sarılır. Rulo şeklinde sarılan yufka eşit parçalar halinde kesilir ve fırın tepsisine dizilir. Önceden ısıtılmış fırında pişirilmeye alınır. Pişen yufkalar daha sonra servis tabağına alınarak yanına yoğurt ve sos ile servis edilir.

     BEYTİ NE KADAR SÜREDE PİŞER?

     Beyti, oldukça fazla kişinin severek tükettiği kebap çeşitlerinden biridir. Günümüzde evde yapması en pratik yemeklerden biridir. Beyti tarifi yapmak isteyen kişiler pişirme süresine de dikkat etmelidir. Önceden ısıtılmış olan fırında yaklaşık 30 dakika pişirilmektedir. Fırının pişirme süresine göre düzenli aralıklar ile kontrol edilmesi önerilmektedir.

     Üstü kızaran yufkalar için pişirme süresi tamamlanmaktadır. Fırından çıkarılan yufkalar ilk sıcaklığını alması için dinlendirilir. Ardından servis tabağına düzenli bir şekilde yerleştirilir. Yanına sarımsaklı yoğurt eklenir. Beyti üzeri için hazırlanan sos ve tereyağı gezdirilerek servis edilir.

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