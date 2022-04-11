Elmalı kurabiye, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden bir tanesidir. Geçmişten günümüze kadar gelen ve her damak zevkine hitap edebilen, nadir unlu tatlılar arasında yer alır. Özellikle hanımların kabul günlerinin vazgeçilmezi, akşam çaylarının olmazsa olmazıdır. Elmanın kurabiye ile buluşmasıyla ortaya çıkan bu lezzeti kim sevmez ki.

ELMALI KURABİYE TARİFİ

Elmalı Kurabiye hamuru için gerekli malzemeler;

3 su bardağı elenmiş un,

300 gr. oda sıcaklığında tereyağı veya margarin,

2 çorba kaşığı yoğurt,

1 çay bardağı pudra şekeri (kurabiyelerin üzerine serpilecek)

1 paket kabartma tozu,

1 paket vanilya.

Elmalı Kurabiye İç Malzemeleri;

3 orta boy elma,

1 çay bardağı kadar şeker,

1.5 çay kaşığı tarçın,

1 çay bardağı ceviz içi.

ELMALI KURABİYE NASIL YAPILIR?

Elmalı kurabiyenin kıyır kıyır bir dokusu olması için, öncelikli olarak hamurunun iyi hazırlanması gerekir. Hamurun orta yumuşaklıkta olması ve iyi yoğurulması çok önemlidir. İstenen kıvamın elde edilebilmesi için, yoğurma kabına önce sıvı ve tereyağı gibi yumuşak malzemeler konularak karıştırılmalı, en son un ilave edilerek yoğurulmalıdır.

Elmalı kurabiyenin yapımına ilk önce iç harcının yapımıyla başlanır. Bunun için;

Elmalar yıkanıp soyulduktan sonra rendelenir ve bir tencerenin içine alınır.

Şeker ve tarçın ilave edilerek, elmalar suyunu çekip, rengi hafif kahverengi olana kadar pişirilir.

Ocaktan alınarak soğuması için bir kenarda bekletilir.

İç malzeme soğuduktan sonra içine ceviz ilave edilir ve karıştırılır.

Elmalı Kurabiyenin Hamuru için;

Yoğurma kabının içine yoğurt ve tereyağı konularak karıştırılır.

Vanilya ve kabartma tozu eklenerek tekrar karıştırılır.

Son olarak elenmiş un, azar azar ilave edilir ve yoğrulur. Kurabiyenin hamuru, ele yapışmayacak şekilde ve yumuşak kıvamda olmalıdır. Hamurun sertleşmesini önlemek için, yoğurma işlemi kısa tutulmamalıdır.

Yoğurma işlemi bittikten sonra, hamur tezgahın üzerine alınır ve 5 eşit bezeye ayrılır.

Bezeler avuç içi yardımıyla yuvarlanır ve bir tanesi alınarak, diğerlerinin üzeri bir bezle örtülür.

Hamur bezesi, unlanmış zemin üzerinde 1 tatlı tabağı büyüklüğünde merdaneyle açılır.

Açılan hamur bezesi önce dört eşit parçaya, sonra her bir parça 2 eşit parçaya bölünerek kesilir. Kesilen parçalar, 8 eşit üçgen parçası şeklinde olmalıdır.

Üçgen parçalardan biri alınır ve geniş kısmının üstüne 1 tatlı kaşığı elma harcı konulur. Tıpkı sigara böreği sarılır gibi yuvarlayarak sarılır. Tüm üçgen parçalar sırasıyla aynı şekilde tamamlanır. Diğer bezelerde aynı aşamaları uygulayarak tamamlanır.

Fırın tepsisinin üzerine yağlı kâğıt serilir ve kurabiyeler tepsiye yerleştirilir.

Kurabiyeler pişerken kabarıp, hacimleri büyüyeceği için, her bir kurabiyenin arasında belirli bir açıklık bırakılmasına dikkat edilir.

Daha önceden 170-180 derecede ısıtılmış fırına alınır ve yaklaşık 20-25 derece, altları hafif kızarana kadar pişirilir.

Pişen kurabiyelerin üzerine, tel çay süzgeci ile pudra şekeri serpilir ve ılık olarak servis edilir.