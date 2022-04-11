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    RamazanRamazan’a özel şekerpare tarifi: Şekerpare nasıl yapılır?
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    Ramazan’a özel şekerpare tarifi: Şekerpare nasıl yapılır?

    Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmez tatlılarından olan şekerpare, hem kolay tarifi hem de lezzetiyle pek çok kişi tarafından tercih edilen tatlıların başında geliyor. Yapılışıyla zahmetsiz olan şekerpare değişik sunum teknikleriyle de göz dolduran nefis tatlılardan biri. Peki, Pastane usulü şekerpare nasıl yapılır? İftara pratik tatlı tarifi arıyor, akşama ne yapsam diyorsanız işte şekerpare yapımı ve tarifi…

    11.04.2022 - 16:32 |
    Ramazan’a özel şekerpare tarifi: Şekerpare nasıl yapılır?

    Ramazan ayından yemekten sonra tatlı servisi en çok iştahla beklenen andır. Şekerparede Ramazan ayında ikram edilebilecek en güzel tatlılardan biridir. Yalnızca Ramazan ayında değil istenen her zaman da tüketilebilir. Lezzetli ve şerbetli tatlılar grubuna giren şekerpare birkaç farklı yöntem ve malzeme ile yapılabilmektedir. Her çeşidi ayrı lezzete sahip olan bu tatlı Osmanlı mutfağından günümüze kadar olan zaman diliminde yok olmadan gelmeyi başarabilmiş özel tatlılardandır.

    RAMAZANA ÖZEL ŞEKERPARE TARİFİ

    Ramazan ayında tatlıya verilen önem daha fazladır. Çünkü sofralar daha özenli kurulmakta ve iftarda misafirlere tatlı ikramı olmazsa olmazlardandır. Ramazana özel şekerpare tarifini sizler için paylaştık;

    Malzemeler

    Hamuru için;

     125 gr tereyağı ya da margarin

     Yarım çay bardağı sıvı yağ

     1 tane yumurta

     1 çay bardağı pudra şekeri

     1 çay bardağı irmik

     Kabartma tozu ve vanilya

     Alabildiği kadar un

     Şerbeti için;

     3 su bardağı şeker

     3 su bardağı su

     4, 5 damla limon

     Üzerine;

     Hindistan cevizi veya fıstık tozu

     ŞEKERPARE NASIL YAPILIR?

     Şekerpare yapımı kolay ve iki ayrı aşamadan oluşan bir tatlıdır. Şekerpare yapımı için ilk olarak belirtilen ölçüde şerbet kaynatılıp soğumaya alınmalıdır. Çünkü şerbet soğuk tatlı sıcak olacaktır. Ardından şekerparenin hamuru yoğrulur ve yuvarlak ya da oval şekillerde fırın tepsisine dizilir. Kurabiye kıvamında pişirilir. Sıcak tatlıların üzerine soğuk şerbet dökülür, 3,4 saat kadar dinlendirildikten sonra servis edilir.

    Ramazan’a özel şekerpare tarifi: Şekerpare nasıl yapılır

    Pastane Usulü Şekerpare Yapılışı

    Şekerpareyi pastane usulünde evinizde yapmak istiyorsanız bu tarif tam size göre olacaktır. Pastane şekerpareleri ev yapımı şekerparelere göre biraz daha farklıdır. Ancak vereceğimiz malzemeler ile sizde ev konforunda pastane şekerpareleri hazırlayarak sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Pastane usulü şekerpare tarifi şöyledir;

    Hamur için malzemeler;

     150 gram margarin veya tereyağı

     1 çay bardağı sıvıyağ

     2 tane yumurta

     Yarım su bardağı pudra şekeri

     Yarım su bardağı irmik

     1 paket vanilya ve kabartma tozu

     3,5 su bardağı un

    Şerbeti için malzemeler;

     4 su bardağı su

     3 su bardağı toz şeker

     Yarım limon suyu

    Kıyır Kıyır Şekerpare Tarifi

    Şekerparenin kıyır kıyır olanı daha bir lezzetli olup yemesi daha bir keyiflidir. Şekerpare tarifine eklenecek basit püf noktalar sayesinde yumuşak ve ezilen şekerpare yerine sizde kıyır kıyır şekerpareler elde edebilirsiniz. Bunun için ilk püf nokta şekerpare hamuruna 1 tatlı kaşığı kadar sirke eklemektir. Bu sayede kurabiye gibi olacak ve şerbeti çekse bile kıyırlığını kaybetmeyecektir. Bir başka püf nokta ise herkesin bildiği sıcak tatlı soğuk şerbettir. Şerbetin dinlenme ve soğuma süresi önemli olup mutlaka soğuğa yakın olmalıdır. Bir diğer kıyır şekerpare püf noktası da nişastadır. Şekerpare hamurunu yoğururken un miktarını yarım su bardağı kadar azaltıp yerine nişasta ekleyerek şekerparelerinizin daha kıyır kıyır olmasını ve bozulmamasını sizde sağlayabilirsiniz.

     

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