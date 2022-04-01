Sahura bu gece mi kalkıyoruz? İlk sahur bugün mü, ne zaman? İşte 2022 sahur vakti ve saatleri!

Sahura bugün mü kalkacağız, ilk sahur bu gece mi? 11 ayın sultanı Ramazan ayı geldi çattı. İlk sahur ve ilk oruç saatleri için araştırmalar da hızlandı. Oruç ibadetini yerine getirecekler gece kalkılan sahurdan sonra yeme içmeyi imsak vaktine kadar sürdürecek. Oruç niyetinden sonra da ilk oruç başlayacak. Sahura bu gece mi kalkıyoruz, ilk sahur bugün mü?

SAHURA BU GECE Mİ KALKIYORUZ, İLK SAHUR NE ZAMAN?

1 Nisan gecesini 2 Nisan'a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak. 2 Nisan'da da ilk oruç tutulacak.

İlk teravih namazı 1 Nisan tarihinde kılınacak. İlk iftar ise 2 Nisan Cumartesi akşamı yapılacak.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi ise 27 Nisan tarihinde idrak edilecek.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. (Bakara, 2/183)

Müslümanlar için oldukça önemli kabul edilen ayların başında Ramazan ayı gelmektedir. Bu ayda tutulan orucun ayrı bir önemi vardır. Oruç dinen mükellef sayılan bir kişinin Allah’a ibadet amacıyla tan yerinin ağarmasıyla başlayan zaman diliminden güneş batıncaya yani iftar vaktine kadar bir amaç uğruna yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmaktır. Oruç ibadeti sadece İslam dinine has bir ibadet olmayıp diğer ilahi dinlere de farz kılınmış bir ibadettir. Nitekim yazımıza başlarken zikrettiğimiz ayeti kerime bunun en büyük delilidir.

Ramazan ayını önemli kılan sebeplerden birisi de kutsal kitabımız olan Kur’an’ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur’an’ı Kerimde Ramazan ayı insanları kurtuluş yoluna götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur’an’ın indiği aydır. (Bakara 2/185) Müslümanlar, ramazan ayında Kuran Kerim okumaya her zamankinden daha çok önem gösterirler. Mübarek ramazan ayı çok şereflidir. Bu ayda yapılan nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur ve cehennemden azat olur, dolayısıyla bu mübarek ayı fırsat bilmeli elimizden geldiği kadar ibadet etmeliyiz. Bu ayı ahiret hayatını kazanmak için fırsat bilmeliyiz.

RAMAZAN İMSAKİYE SAATLERİ