İl il iftar saatleri 2022 sorgulama ekranı! Geri sayım başladı: İftar saati kaç, ezan kaçta okunuyor? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Denizli…

İmsakiye takvimi açıklanmasıyla il il iftar saati ve sahur vakti netleşti. Hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen (el-Kadr 97/3; Nesâî, "Ṣıyâm", 5) Kadir gecesi de bu ayın içinde yer alıyor. Peki, İftar saati kaçta? İl il iftar saatleri 2022 sorgulama ekranı…

İFTAR SAATİ KAÇTA, EZAN KAÇTA OKUNUYOR? (İMSAKİYE TAKVİMİ)

Ramazan ayı bu sene 2 Nisan Cumartesi günü başlıyor. 2 Nisan Cumartesi günü ilk sahur ile oruç başlayacak.

Kur'ân-ı Kerîm bu ayda indirilmeye başlanmış olup âyet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen (el-Kadr 97/3; Nesâî, "Ṣıyâm", 5) Kadir gecesi de bu ayın içindedir.

İslâm'ın beş şartından biri olan oruç bu ayda tutulur (el-Bakara 2/183-185; Buhârî, "Ṣavm", 1; Müslim, "Îmân", 8, 9).

Hz. Peygamber'in inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek kılan kişinin geçmiş günahlarının bağışlanacağını bildirdiği ve kendisi de bizzat kılarak ümmeti için sünnet olduğunu gösterdiği (Buhârî, "Ṣalâtü't-terâvîḥ", 1; Müslim, "Müsâfirîn", 173-178) teravih namazı bu aya mahsus ibadetlerdendir.

Malî bir ibadet olan fitrenin (fıtır sadakası) bu ayın sonunda ve bayramdan önce ödenmesi gerekir.

Bu ayın sonunda itikâfa girmek sünnettir.

Kütüb-i Sitte'de yer alan bazı hadislerde bu ayda umre yapanın hac sevabı alacağı ifade edilirken (Buhârî, "ʿUmre", 4; Müslim, "Ḥac", 221, 222), zayıf olduğu kaydedilen bazı hadislerde ise diğer ibadet ve amellere de öteki aylara göre daha çok mükâfat verileceği bildirilmiştir (İbn Huzeyme, eṣ-Ṣaḥîḥ, III, 191-192; Ahmed b. Hüseyin el-Beyhakī, Şuʿabü'l-îmân, V, 224).

Kur'an ayı denilen ramazan ayında çokça Kur'an okuyup tefekkür etmek müstehap kabul edilmiştir.

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