Ramazan ayında nasıl kilo alınır? Kilo almak için yapılması gerekenler ile iftar ve sahurda kilo almak için öneriler

Ramazan ayında bazen sahur tutmadan oruç tutulabilyor. Sürekli bu durumun yaşanması hızlı bir kilo kaybına neden olabilir. Ramazan ayında sahur yapmadan oruç tutmak sağlık açısından da zaralıdır. Dolayısıyla oruç tutmadan önce ve kilo almak için mutlaka iyi bir sahur yapmak gerekiyor.

Sahurda yağlı yiyecekler tüketerek ramazan ayında kolayca kilo alabilmek mümkün. Özellikle bol kalorili börek, tatlı ve karbonhidratı bol olan gıdalar tüketebilirsiniz. Bu şekilde ramazan ayında kilo alabilmek mümkündür. Şekerli gıdaları hem sahurda hem de iftarda tüketerek de kilo alabilmeniz mümkün. Ramazan ayında aç kalacağınız için vücut kan şekeri düşecektir. Bundan dolayı kilo kaybı yaşanabilir. Hem kendinizi daha iyi hissetmeniz hem de kilo alabilmeniz amacı ile şekerli gıdaları tüketebilirsiniz.

Ramazan ayında fiziksel aktivite ile de kilo alabilmek mümkün. Sağlıklı bir şekilde kilo alabilmek için egzersiz ile beslenmeye dikkat edilmesi gerekiyor. Ramazan ayında sahurda tüketeceğiniz gıdalar kilo almanızı sağlayabilir. Bundan dolayı sahurda mutlaka dikkat etmeniz gereken gıdalar bulunmaktadır. Ramazan ayında metabolizma düştüğünden dolayı kilo kaybı yaşanabilir. Dolayısıyla kilo alabilmek için mutlaka uzman önerilerine kulak asmak gerekiyor.

Kilo Almak İçin Yapılması Gerekenler

Sahurda protein ağırlıklı olarak beslenerek kilo alabilmek mümkün. Özellikle süt, yoğurt ve et gibi gıdaları sahurda tüketerek hem açlık hissinizi azaltabilir hem de kilo kaybının önüne geçerek kilo alabilirsiniz. Kilo almak için iftarda da yiyeceğiniz gıdalar çok önemlidir. Ramazan ayında açlığa bağlı olarak kilo kaybı yaşanacağından dolayı iftarda karbonhidratı bol olan gıdalar tercih ederek kilo kaybının önüne geçebildiğiniz gibi hem de kilo alabilirsiniz. Ayrıca sahurda yumurta gibi gıdaları bolca tüketerek kilo alabilirsiniz.

Ramazanda kilo alabilmek için yapılması gereken bir diğer şey ise iftardan sonra tüketeceğiniz besinlerdir. İftardan sonra çayın yanında karbonhidrat ağırlıklı beslenerek kilo alabilirsiniz. Özellikle ramazan aylarında sıklıkla tüketilen baklava gibi besinleri tercih ederek kilo alabilirsiniz. Hem de kan şekerinizi bu şekilde düzenleyebilirsiniz.

İftar ve Sahurda Kilo Almak İçin Öneriler

İftar ve sahurda kilo alabilmek için dikkat edilmesi gereken tüketilmesi gereken besinler bulunmaktadır. Özellikle lifli gıdaları sahurda tercih ederek kilo alabilirsiniz. Lifli gıdalar hem tok tutmanızı sağlayacak hem de kilo almanızı sağlayacaktır. Sahurda pilav, makarna, et, süt, komposto gibi gıdaları bolca tüketerek kilo alabilmeniz mümkün. Ayrıca iftar açarken de porsiyonlarınıza ilave olarak da meyve suyu içebilirsiniz. Meyve suyu aynı zamanda kilo almanızı sağlayacaktır. İftarda bolca karbonhidrat ağırlıklı gıdalar tüketmeniz kilo almanızı sağlayabilir. Ayrıca bu şekilde beslenerek de kilo kaybının da önüne geçebilirsiniz.

Metabolizmayı yavaşlatan gıdalar tercih ederek iftar ve sahurda kilo alabilirsiniz. Metabolizma hızlı çalıştığı durumda ise kilo kaybı yaşanacaktır. Kilo kaybı ramazan ayında normal olan bir durumdur. Eğer zayıfken kilo almak istiyorsanız ramazan ayında hem oruç tutabilir hem de kilo alabilirsiniz. Bolca tahıllı gıdalar ve kurubaklagiller hem iftarda hem de sahurda tüketerek kilo alabilirsiniz.