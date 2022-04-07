Ramazan, inançlarına daha fazla odaklanmak ve dünyevi faaliyetlerden uzaklaşmamak için gündüz saatlerinde yeme ve içmeden kaçınan Müslümanlar için manevi bir düşünme ve kendini geliştirme zamanıdır. Bu ayda oruçlarını tutan pek çok kişi, orucun getirdiği bazı kurallara uyum sağlamak zorunda. Bu yüzden Ramazan ile birlikte oruç tutarken hangi durumları orucu bozduğu da sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Bunlardan biri de oruçluyken duş almak ve banyo yapma konularıdır. Peki, Oruçluyken duş alınır mı? Banyo yapmak orucu bozar mı? İşte oruçluyken duş almak ile ilgili merak edilenler!

ORUÇLUYKEN DUŞ ALINIR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din işleri Yüksek Kurulu’nın sık sorulan sorular kısmında yıkanma ve duş alma ile ilgili soruya şu yanıt verilmiştir:

“Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Âişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan’da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir (Buhârî, Savm, 25). Bu itibarla, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220).”