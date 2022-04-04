Ramazan ayı ile birlikte oruç tutanlar orucu bozan ya da bozmayan durumlar hakkında sık sık sorular soruyor. Gün içinde karşılaştıkları rutin durumlar ve özel durumlar için de pek çok kişi orucu bozan durumların neler olduğunu araştırıyor. Bunların başında da öpüşmenin orucu bozup bozmayacağı geliyor. Peki, Öpüşmek orucu bozar mı? Dudaktan öpüşmek orucu bozar mı? Sevgiliyle öpüşmek orucu bozar mı? Eşini dudaktan öpmek orucu bozar mı? İşte detaylar…

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

ORUÇLUYKEN ÖPÜŞMEK ORUCU BOZAR MI?

Evli çiftler arasındaki öpüşme; kadının beyini yolcu ederken yanağını öpmesi ve sarılması gibi durumlar netice itibariyle çok doğal olan bir şeydir. Herhangi bir sakıncası yoktur. Hz. Peygamberin bu duruma müsaade ettiği bilinmektedir. Ancak burada orucun bozulmaması adına önemli olan husus aşırıya gitmemek olmaktadır. Bu sebeple oruçlu tutan eşlerin öpüşme noktasında aşırıya kaçmaktan sakınması iyi olur. Ancak yalnızca öpmek ile oruç bozulmaz.

SEVGİLİYİ ÖPMEK ORUCU BOZAR MI?

Oruçlu olan bir kimse sevgilisinin tükürüğünü, ağız suyunu yutması durumu söz konusu olduğunda, öpüşmek orucu bozar. Zaten İslam dininde tensel temasa dayalı olarak yapılan bir flört doğru olmamaktadır. Bunun neticesi olarak da oruç tutan kişilerin el ele tutuşması dahi Oruç ve ramazanın ruhu ile bağdaşmayan bir durumdur.