Oruç tutmaya engel haller nelerdir? Hangi hal ve durumlarda oruç tutulmayabilir?

Ramazan ayı ile beraber birçok vatandaş bu güzel ay ile ilgili farklı bilgileri almak için araştırma gerçekleştiriyor. Özellikle oruç tutmaya engel olan haller en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Ne tür zor şartlar altında oruç tutmasa da olur sorusu merak edilmektedir. Nefsi bazı durumlardan mahrum ederek uzak kalmak konusunda Ramazan ayı oldukça önemli bir testtir. Kişinin nefsini koruması ve yeme, içme, cinsellik ya da sigara ve benzeri durumlardan uzak kalabilecek bir dirayet göstermesi Ramazan ayı için büyük öneme sahiptir.

Ancak belli başlı mazeretler sebebiyle insanlar oruç tutmayabilir. Özellikle başta sağlık olmak üzere farklı nedenlerden dolayı İslam dini bazı durumlar karşısında Müslümanları oruç tutmak için muaf tutmaktadır. Bunun yerine kişi oruç tutmadığı her gün için fitre verir. Böylece kişi hem Ramazan ayı için emir ve buyruğu yerine getirirken hem de ihtiyacı olan pek çok insana ulaşır.

ORUÇ TUTMAYA ENGEL HALLER HANGİLERİDİR?

Bazı nedenler oruç tutmaya engel olabilir. Bir mecburiyettir ve dinimizce de geçerli sayılır. Tabii oruç tutmaya engel teşkil edecek durumlar belli başlı bazı kural ve kaideleri bağlıdır. Bu kaide ile kurallara bağlı şekilde kişi eğer gerekli durumları taşıyor ise oruç tutmayabilir. Peki, bunlar nelerdir?

- Tıp uzmanlarının tespitleri dikkate alınmak suretiyle rapor doğrultusunda, kişi oruç tutamayacak kadar sağlıksız ise muaf olur,

- En az doksan kilometre (90 km) mesafe ile geceden yola çıkıldığı zaman oruç tutulmayabilir. Ancak geceden oruca başlanmışsa ve gündüz yola çıkılıyorsa o zaman oruç tutulması gerekir.

- Gebeler ve emzirenler de çocuğun gelişmesi noktasında herhangi bir sağlık sorunu teşkil ediyorsa oruçtan muaf tutulur.

- Oruç tutamayacak kadar yaşlı olan kişiler de yine onun yerine Ramazan ayının her günü için fitre verebilir.

- Açlık ve susuzluk sebebiyle buna dayanamayacak noktaya gelen kişiler oruç tutmayabilir. Ancak bu durum uzman bir doktorun beyanı ile anlaşılmalıdır.

- Ağır işlerde çalışacak kişiler oruç tutamayacak kadar güçsüz noktaya geliyor ise muaf olabilir.

Bu gibi nedenlerden dolayı pek çok insan Ramazan ayında oruç tutmak konusunda buyruğu yerine getirmeyebilir. Ancak mutlaka Ramazan ayının her günü için kişi elinden geldiği kadar fitre vermelidir.

HANGİ HAL VE DURUMLARDA ORUÇ TUTULMASA DA OLUR?

Ramazan ayı içerisinde birçok değişik hal ve durumlarda oruç tutulmasa da olur. Burada önemli olan başta sağlık olmak üzere mecburiyetlerdir. Dinimiz bu konuda insanlara kolaylık sunmakta ve istenmeyen durumlar karşısında oruç tutulmamasını sağlayabilmektedir. Böylesi mecburiyet ve sağlık sorunları karşısında oruç tutmamak herhangi bir günah teşkil etmez. Kişi tamamen muaf tutulur.

Sağlık sorunları, hamilelik, ağır işlerde çalışma, aşırı yaşlılık, uzun mesafe yolculukları ve aşırı susuzluk ile açlık gibi sebepler kişi oruç tutmaktan muaf hale getirebilir. Ancak böyle durumlarda her birey kendi bütçesine uygun şekilde fitre vermelidir. Özellikle fakir fukaraya ve ihtiyacı olanlara yardım etmek, en az Ramazan ayında her gün oruç tutacak kadar sevap içermektedir.