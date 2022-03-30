Mercimek baklagiller familyasından beyaz çiçekli bir bitkidir. Mercimek mevsimi geldiğinde ufak, yeşil ya da kırmızı yuvarlak ve yassıca şekillerde tohum veren bir bitkidir. Özellikle kırmızı mercimek ile pek çok yemek yapabilmek mümkündür. En sık tercih edileni ise çorbası olmaktadır.

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

Mercimek çorbası nasıl yapılır?

Mercimek çorbası tarifi için gerekli pek çok malzeme bulunmaktadır. Mercimek çorbasında gereken malzemeler şunlardır:

- 3 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 tane kuru soğan

- 1 yemek kaşığı un

- 1 tane havuç

- 1 tane patates

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı karabiber

- 1.5 su bardağı mercimek

- 6 su bardağı sıcak su

Bu malzemelerin hazırlanmasının ardından çorbanın üzeri için gerekli başka malzemeler de bulunmaktadır. Bu malzemeler ise 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağı ve 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber olmaktadır.

MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Mercimek çorbasını yapmak oldukça kolaydır. Gerekli malzemelerin hazırlanmasından sonra çorba yapımına başlamak mümkündür. Mercimek çorbası tarifi şu şekildedir:

- Derin bir tencere içerisine 3 yemek kaşığı sıvı ya konulmalıdır.

- Daha sonra içerisinde iri doğranmış 1 tane soğan eklenmeli ve kavrulmalıdır.

- Soğanlar kavrulduktan sonra 1 temek kaşığı un eklenerek kokusu çıkana kadar kavrulmalıdır.

- Üzerine iri doğranmış 1 adet havuç ve patates eklenmeli ve karıştırılmaya devam edilmelidir.

- Daha sonra bol suda yıkanan mercimek, tuz, karabiber eklenmeli ve karıştırılmalıdır.

- Son olarak 6 su bardağı sıcak su tencereye ilave edilmelidir.

- Kapağı kapatarak patates ve havuçlar pişinceye kadar yaklaşık40 dakika beklenmelidir.

- Çorba piştikten sonra pürüzsüz bir hale getirmek için blender kullanılmalıdır.

- Daha sonra bir tavada 3 yemek kaşığı sıvı yap ve 2 yemek kaşığı tereyağı eritilmelidir.

- Üzerine toz biberi ve eklenmeli ve 2 dakika kızdırılmalıdır.

- Çorba bir kaseye alındıktan sonra kızdırılan yağ çorbasının üzerinde gezdirilmelidir.

MERCİMEK ÇORBASI PÜF NOKTALARI

Mercimek çorbası yapılırken bazı noktalara dikkat etmek gerekmektedir. Özellikle mercimeklerin bol suda yıkanması çok önemlidir. Bunun yanı sıra çorbayı daha lezzetli bir hale getirmek için tavuk ya da et suyu kullanılabilir.

Ayrıca acı sevenler için kırmızı pul biber de kullanılabilir. Bol kullanılan kırmızı pul biber ile çorba daha lezzetli bir hale gelecektir.

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ SERVİS ÖNERİSİ

Mercimek çorbası yaparken bazı lezzetler de eklemek mümkündür. Çorba içerisinde nane, pul biber gibi baharatlar kavrularak eklenebilir. Ayrıca çorba içerisine kıtır ekmek ekleyerek de lezzetlendirebilirsiniz.