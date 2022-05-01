Uzun oruç günleri geride kalırken müslüman alemi, Ramazan Bayramı için hazırlıklarını da tamamladı. Milyonlar kılınacak namazla 2022 yılının Ramazan Bayramı’na merhaba diyecek. Ramazan Bayramı namazı için Diyanet de saatleri geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Vatandaşlar bulundukları illerin bayram namazı saatlaerini araştırırken, İzmirliler de bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak ediyor. Peki, İzmir’de bayram namazı kaçta başlıyor? İzmir’de bayram namazı saati kaç? Türkiye’de bayram namazı saatleri ve İzmir’de Ramazan Bayramı namazı saati!

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir bayram namazı saat 06:45'te kılınacak.

BAYRAM NAMAZLARININ HÜKMÜ NEDİR?

Kendilerine Cuma namazı farz olan kimselere, Ramazan ve Kurban bayramı namazları vâcibdir. Cuma namazı için lâzım olan bütün şartlar, Bayram namazları için de lâzımdır. Şu kadar var ki, bayram için hutbe sünnettir ve namazdan sonradır. Hutbe okunmasa da Bayram namazı sahihtir. Fakat sünnet terkedilmiş olur. Şâfiîlerce Bayram namazları sünnet-i müekkededir. Bir görüşe göre de farz-ı kifâyedir. Ve İslâmî şeâirdendir. Cemaatle kılınması efdaldir. Yalnız başına hutbesiz de kılınabilir. Bayram namazları ikişer rek`attır ve cemaatla cehrî olarak kılınır. Ezan ve kâmeti yoktur.

BAYRAM ÂDÂBI NEDİR?

Bayram günlerinde erken kalkmak, yıkanmak, dişleri temizleyerek misvaklamak, güzel kokular sürünmek, elbiselerin en temiz ve güzelini giyinmek, Hak Teâlâ'nın nimetlerine şükür için sevinçli görünmek, rastladığı din kardeşlerine karşı güler yüzlü olmak, mümkün mertebe çok sadaka vermek, bayram gecelerini ibâdetle ihyâ etmek bayram âdâbındandır.

Ramazan bayramında namazdan evvel hurma gibi tatlı bir şey yiyerek camiye gitmek; Kurban Bayramı'nda ise namazdan evvel hiçbir şey yememek müstehapdır. Hattâ Kurban kesecek kimsenin kestiği kurbanın etiyle yemeğe başlaması daha güzeldir. Bununla beraber namazdan evvel bir şeyler yenilecek olursa bunda bir beis yoktur.

Bayram günlerinde Müslümanların birbirlerini tebrik etmeleri, birbirleriyle müsafahada bulunarak hayır ve mağfiret duaları yapmaları yine bayram edebleri arasındadır. Ayrıca bayram hürmetine dargınlar barışmalı, birbirlerinde hakları olanlar o hakları birbirlerine helâl etmeli, dost ve akraba ziyaretleri yapılmalı, ailenin küçükleri ailenin büyüklerinin ziyaretine giderek ellerini öpüp hayır dualarını almalı, gönüllerini hoş etmelidir.