Teravih Namazı vakti ne zamandır? Teravih namazı ne zamana kadar kılınır?

Teravih namazı İslam dini içinde erkek ve kadınlara sünnet olarak ifade edilen bir ibadet olmaktadır. Müslümanlar açısından Ramazan ayında yapılan bu ibadetin ayrı bir önemi bulunmaktadır. Genellikle 20 rekat kılınan teravih namazında 2 rekatta ya da 4 rekatta bir selam vermek uygun görülmektedir. Teravih namazını iki rekatta bir selam vererek kılmanın daha faziletli olduğu belirtilmektedir. Selam verdikten sonra bir miktar oturarak dinlenmek ve bu dinlenme aralarında da tehlil ve salavat okumak ile meşgul olunması gerekmektedir.

Teravih Namazı Vakti Ne Zamandır?

Teravih kelimesi sözlük anlamı olarak dinlendirmek, rahatlatmak manasına gelmektedir. Dini bir terim olarak ise teravih kavramı Ramazan ayına has olan ve bu ayda yatsı namazı ile vitir namazı arasında yapılması gereken bir ibadet şekli olmaktadır. Teravih namazı kılmak nafile olarak belirtilen bir ibadet olmaktadır. Bu nedenle bu ibadetin kazasını yapmak gerekmez. Kişinin kendi isteğine göre yerine getirdiği bu namaz ibadeti bir sünnet olarak ifade edilmektedir.

Teravih namazı yatsı namazının farzı kılındıktan sonra kılınması gereken bir namaz olmaktadır. Yatsı namazının farzından önce kılınmış ise bu namazın iade edilmesi gerekmektedir. İslam peygamberi Hz. Muhammed(sav) bu namazı cemaatle kılmıştır. Hz. Muhammed cemaatinde teravih namazına iştiyakını görünce farz olarak belirtilen bir ibadet olur düşüncesi ile bu namazı cemaatle kılmayarak tek başına kılmaya devam etmiştir. Teravih namazı evde tek başına kılınabildiği gibi camide cemaatle de kılınabilen bir namaz ibadeti olmaktadır.

Teravih Namazı Ne Zamana Kadar Kılınır?

Teravih namazı İslam dini içinde erkek ve kadınlara sünnet olarak ifade edilen bir ibadet olmaktadır. Müslümanlar açısından Ramazan ayında yapılan bu ibadetin ayrı bir önemi bulunmaktadır. Genellikle 20 rekat kılınan teravih namazında 2 rekatta ya da 4 rekatta bir selam vermek uygun görülmektedir. Teravih namazını iki rekatta bir selam vererek kılmanın daha faziletli olduğu belirtilmektedir. Selam verdikten sonra bir miktar oturarak dinlenmek ve bu dinlenme aralarında da tehlil ve salavat okumak ile meşgul olunması gerekmektedir.

Teravih namazı yatsı namazı kılındıktan sonra kılınan bir namaz olmaktadır. Bu namaz yatsı namazı kılındıktan sonra imsak vaktine ve fecrin doğuşuna kadar kılınabilir diye belirtilmektedir. Bu nedenle teravih namazı yatsı namazından hemen sonra kılınmamış ise gece istenilen bir vakitte kılınabilmektedir. Sadece Ramazan ayı içinde kılınan teravih namazının her günkü faziletleri farklı olmaktadır.

Teravih namazı Ramazan ayının ilk günü kılınmaya başlanan ancak Ramazan ayının son gecesinden bir gün önce kılınması bırakılan bir namaz olmaktadır. Yani Ramazan ayının son gecesi teravih namazı kılınmamaktadır. İmsak vaktine kadar kılınabilen bu namaz nafile bir ibadet olduğu için dini bakımdan yerine getirilme gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Teravih namazı Ramazan ayının son gecesine kadar yaşanılan ilin yatsı namazı saatinden imsak vakti saatine kadar eda edilen bir namaz olarak belirtilmektedir.